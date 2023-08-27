كلنا الإمارات: المرأة الإماراتية أثبتت قدرتها على تحقيق النجاح

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت جمعية كلنا الإمارات، أن يوم المرأة الإماراتية، هو مناسبة للاحتفاء بإنجازات المرأة في الإمارات وما حققته من نجاحات وإسهامات كبيرة في كافة قطاعات وميادين العمل الوطني.

كما أكدت، أن المرأة الإماراتية كانت دائما عند حسن ظن القيادة والمجتمع وبحجم الآمال المعقودة عليها، فتحملت المسؤولية وساهمت في عملية البناء والتنمية وشاركت بفاعلية في تنمية المجتمع وأنشأت جيلا متسلحا بالعلم والأخلاق والقيم العليا تربى على حب الوطن والقيادة وصون المكتسبات ومواصلة عملية البناء.

جاء ذلك في كلمة لجمعية كلنا الإمارات بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، حيث أشارت إلى أن القيادة الرشيدة، ومنذ عهد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وفرت كافة أساليب الدعم والرعاية للمرأة في الإمارات، التي أظهرت قدرات استثنائية ومواهب رائدة وطموح ليس له حدود ونجحت في مهامها ومسؤولياتها الوطنية والاجتماعية كافة.

وأكد عبدالله أحمد العلي المدير التنفيذي لجمعية كلنا الإمارات، أن المرأة الإماراتية، حظيت بمزيد من الاهتمام والدعم في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث أولى سموه اهتماما كبيرا بشؤون المرأة ووجه سموه بضرورة مشاركة المرأة وتمكينها في كافة الميادين والقطاعات وتبوأ المناصب القيادية التي تتناسب مع قدراتها وتحصيلها العلمي والمعرفي، لتحظى دائما بفرص متساوية مع أخيها الرجل وتصبح شريكة أساسية في كافة قطاعات وميادين العمل الوطني.

وأشار إلى أن ما حققته المرأة الإماراتية من نجاحات وإنجازات على المستويين المحلي والعالمي يدعو للفخر ويؤكد عل دورها الفاعل في المجتمع بعد أن تقلدت أرفع المناصب وأثبتت قدرتها على تحقيق النجاح في القطاعات العلمية والصحية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.