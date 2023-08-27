برنامج فاطمة بنت مبارك للتمكين السياسي يرفع جاهزية المرأة لـ«انتخابات الوطني»

لمياء الهرمودي (أبوظبي)

يحرص الاتحاد النسائي العام بأبوظبي، عبر برامجه وأنشطته وفعالياته ومبادراته المختلفة، على تعزيز الوعي السياسي لدى المرأة الإماراتية، الأمر الذي يسهم في تمكينها في هذا المجال، وفي هذا الإطار أطلق الاتحاد، خلال الفترة من سبتمبر 2022 إلى مارس 2023 برنامج فاطمة بنت مبارك للتمكين السياسي، بهدف بناء قدرات المرأة السياسية، ودعم الملف البرلماني للمرأة الإماراتية، ورفع جاهزية المرأة لخوض انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.

وأسهم البرنامج في تعريف المنتسبات بأدوار المجلس الوطني الاتحادي والأدوار المتوقعة من العضو البرلماني، إضافة إلى تنمية المهارات الشخصية والقيادية لدى الراغبات في الترشح، وكذلك مهارات التخطيط وإدارة الحملات الانتخابية.

وأكدت أحلام سعيد اللمكي مديرة إدارة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام في أبوظبي لـ«الاتحاد»، أن الحديث عن ملف التمكين السياسي للمرأة الإماراتية وطيد الصلة مع الجهود والرؤية الثاقبة التي وضعتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، عندما استشرفت مستقبل المشاركة السياسية للمرأة، وأطلقت برنامج تعزيز دور البرلمانيات العربيات، من خلال الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2004، لتبدأ رحلة بناء قدرات المرأة وتهيئة المجتمع للدور الجديد للمرأة والذي توج بفوز المرأة الإماراتية مع أول انتخابات في الدولة عام 2006.

وأضافت اللمكي: لقد أسهمت الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة التي دشنتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، عام 2002 والمحدثة في عام 2015 في وضع الركائز الأساسية لتمكين المرأة سياسياً، إذ تضمنت الاستراتيجية منذ تدشينها محاور عدة، تهدف إلى تذليل الصعوبات أمام المشاركة الفعالة للمرأة في جميع ميادين الحياة العامة، وتأصيل دورها في الإسهام في التنمية المستدامة والمشاركة في صنع واتخاذ القرارات في ثمانية مجالات، من بينها المشاركة السياسية.

وقد جاء القرار الذي أصدره المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيَّب الله ثراه، عام 2019 برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% ليضاف كعلامة مضيئة في ملف التمكين السياسي للمرأة.

دعم الملف البرلماني

وتابعت مديرة إدارة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام في أبوظبي: في إطار جهود الاتحاد النسائي العام لبناء قدرات المرأة السياسية، أطلق الاتحاد خلال الفترة من سبتمبر 2022 إلى مارس 2023 برنامج فاطمة بنت مبارك لبناء قدرات المرأة السياسية بهدف دعم الملف البرلماني للمرأة الإماراتية. واستطردت: «نبعت فكرة البرنامج من أن الاستعداد المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي لعام 2023 أمر مهم، حيث يتوجب على الراغبات في الترشح لعضوية المجلس الوطني البدء مبكراً في بناء ملفاتهم الشخصية والاستثمار في علاقاتهم المباشرة وغير المباشرة لدعم حملاتهم الانتخابية في حال وردت أسمائهم ضمن الهيئة الانتخابية».

وقالت أحلام اللمكي: تم التركيز في برنامج فاطمة بنت مبارك لبناء قدرات المرأة السياسية، على دعم الحملات الانتخابية للمرأة، حيث تم تصميم البرنامج ليشتمل مجموعة من المحاور، أهمها تعريف المنتسبات للبرنامج بأدوار المجلس الوطني الاتحادي والأدوار المتوقعة من العضو البرلماني، إضافة إلى تنمية المهارات الشخصية والقيادية لدى الراغبات في الترشح، إضافة إلى مهارات التخطيط وإدارة الحملات الانتخابية، والتعامل الإيجابي مع تحديات هذه التجربة، إذ يجمع البرنامج بين الجانبين النظري والعملي، من خلال سلسلة من ورش تدريبية الافتراضية لمدة شهر، بمعدل ورشة أسبوعية، تتبعها تمارين وتكليفات أسبوعية تقوم بها المنتسبات للبرنامج، إلى جانب الزيارات الميدانية لحضور بعض جلسات المجلس الوطني الاتحادي، وتبادل الخبرات مع عضوات المجلس أو ممن سبق لهن خوض تجربة الانتخابات.

الهيئات الانتخابية

وقالت مديرة إدارة البحوث والتنمية في الاتحاد النسائي العام في أبوظبي: لقد تم تدريب نحو 500 امرأة في هذا البرنامج، حيث تم تقسيمهن إلى 5 دفعات، وفي المرحلة الحالية نعمل على برنامج «كن جزءاً من الحدث»، الذي يستهدف الهيئات الانتخابية للتأكيد على أهمية مشاركة المرأة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة 2023 مرشحةً، أو ناخبة، أو متطوعة.

ويعتبر إطلاق الاتحاد النسائي العام برنامج فاطمة بنت مبارك لبناء قدرات المرأة السياسية استكمالاً لجهوده في رفع جاهزية المرأة لخوض انتخابات المجلس الوطني الاتحادي. كما أطلقت إدارة البحوث والتنمية بالاتحاد النسائي العام دراسة استطلاعية على عينة عشوائية للوقوف على التحديات التي واجهت المرأة في انتخابات 2019، وأظهرت نتائج استطلاع الرأي الحاجة إلى برامج تدريبية تعمل على بناء قدرات المرأة في مجال التخطيط وإدارة الحملات الانتخابية.

الورش الافتراضية

بدورها، أكدت الدكتورة ياسمين المهيري، خلال الورشة التي قدمتها حول مهارات بناء العلاقات للراغبات في الترشح للانتخابات المقبلة، أن تنظيم الورش الافتراضية أتاح المجال لمشاركة فئات مختلفة من النساء من نطاقات جغرافية مختلفة، مضيفة: من خلال البرنامج، تعرفت المشاركات على التحديات التي واجهت المرشحات في الانتخابات السابقة والدروس المستفادة، كما أن البرنامج وفر منصة لتبادل الخبرات، وخلق مجموعة من السيدات اللاتي يطمحن لتحقيق هدف واحد ودعم بعضهن البعض في المسار للترشيح للانتخابات.

محتوى ثري

من جانبها، أثنت حصة سيف، صحفية، ومرشحة سابقة عن إمارة رأس الخيمة عام 2019، على دور الاتحاد النسائي العام في تمكين وتثقيف المرأة بشكل عام، وتمكين الإماراتيات في الشأن السياسي بشكل خاص، لا سيما من خلال مبادرة برنامج التمكين السياسي، ومحتوياتها لتفصيلية المشجعة والموجهة لكل الراغبات بالترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والمهتمات بالعملية الانتخابية، موضحة أن توقيت البرنامج ومحتوياته التثقيفية والمعرفية ثرية بكل ما يلزم معرفته لخوض الانتخابات.

تجارب جديدة

من جهتها، أكدت موزة مبارك القبيسي، أن برنامج فاطمة بنت مبارك للتمكين السياسي يقدم لنا مهارات وكفاءات متميزة في بناء العلاقات، وتأسيس المشاركة، وتوطيد التعاون بين المشاركات في تجارب جديدة للاستعداد لمرحلة القادمة من تشكيل المجلس الوطني الاتحادي، كما أن البرنامج فتح مجالات وآفاقاً حول أدوار المرأة في الحياة السياسية، متمثلة في مهام مهمة جداً في المجتمع، كما عزز البرنامج الولاء والانتماء الوطني في نفوس المشاركات، وقد استفدنا من التجارب السابقة الحية للأخوات اللواتي قدمن تجارب إثرائية ترتقي بالاستعدادات والتجهيزات والمشاركات الانتخابية ناجحة في المستقبل.

وقالت: البرنامج عميق وعزز وحدة الاتحاد في نفوس المشاركات، وعزز النجاحات، والتعرف على التحديات وأفضل الممارسات في الحملات الانتخابية.