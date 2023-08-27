تكريم سيدات في العين في يوم المرأة الإماراتية

العين (الاتحاد)

نظم فريق «البراعم الخضراء»، وفريق «شكراً لعطائك التطوعي»، بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية، وفريق «غاية التطوعي»، احتفالية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية 2023، تم خلالها تكريم 100 سيدة تقديراً لدورهن البارز في خدمة المجتمع في مجال التربية والتعليم والثقافة والصحة والتطوع والعطاء، وذلك على مسرح مركز جبل حفيت المجتمعي في مؤسسة التنمية الأسرية بمدينة العين برعاية الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، وحضور الشيخ سالم حمد بن ركاض العامري، والسفيرة غاية الأحبابي، وسيف الرحمن أمير، رئيس مجلس إدارة فريق «شكراً لعطائك»، وعدد من الشخصيات الاجتماعية والتربوية، وحضور المكرمات، كما أقيم معرض للفنون التشكيلية مصاحب للحفل عن المرأة الإماراتية، بإشراف الطفلة الإماراتية شما الساعدي وعدد من الفنانات المتميزات في الرسم والفنون.

وأشاد الشيخ الدكتور سالم بن ركاض في كلمته بالاهتمام الذي أولته القيادة الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وحكومة الإمارات للمرأة الإماراتية لتمكينها من أداء دورها الحيوي في جميع المجالات بكفاءة واقتدار. وثمَّن توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وجهود سموها في الدعم الدائم للمرأة الإماراتية وإيمانها بأهمية حضور المرأة كشريك رئيسي في تنمية المجتمع وتنشئة الأجيال المبدعة.

وأكد أن احتفال دولة الإمارات بيوم المرأة الإماراتية يمثل مناسبة للتعبير عن الاعتزاز والفخر بدور المرأة في شتى المجالات في مسيرة الوطن.