«سالم بن حم الثقافي» يحتفي بالمواطنات

العين (الاتحاد)

احتفى مركز سالم بن حم الثقافي في مدينة العين بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف الـ28 من أغسطس من كل عام وحمل شعار «نتشارك للغد»، وذلك تماشياً مع شعار الدولة لعام 2023 الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ليكون 2023 عاماً للاستدامة تحت شعار «اليوم للغد»، بهدف إبراز جهود الإمارات المحلية، ومساهمتها العالمية في معالجة تحديات الاستدامة عبر البحث عن حلول مبتكرة في مجالات الطاقة والتغير المناخي.

واستقبل الشيخ الدكتور محمد بن حم العامري عدداً من المواطنات الإماراتيات المتميزات العاملات في مجموعة بن حم، وذلك لتقديم الدعم والشكر لهن على تميزهن ولتكريمهن بهذه المناسبة التي يفخر بها كل مواطن إماراتي.

وقال محمد بن حم: إن «يوم المرأة الإماراتية» هو يوم نفخر فيه بالاحتفاء بالدور الرائد الذي تنهض به بنات الوطن منذ قيام دولة الاتحاد في جميع مجالات الحياة وميادين العمل ودروب العطاء.

وتابع بن حم: ويحمل شعار هذا العام «نتشارك للغد» دلالات عميقة، إذ يؤكد دور المرأة الإماراتية الرئيسي في بناء الدولة، حيث أسهمت في مسيرة النهضة الوطنية الشاملة وأثبتت دورها الريادي في مختلف مجالات العمل، ويرسخ مبدأ المشاركة الفعالة مع الرجل في تطوير المجتمع ودفع اقتصاد الإمارات ونموه وازدهاره في ظل دعم لا محدود من القيادة الحكيمة التي آمنت بدورها ووفرت لها سبل النجاح والتقدم.

وقالت منى راشد الساعدي: أثبتت المرأة الإماراتية تفوقها في مختلف المجالات وحققت نتائج مشرفة بمختلف الأدوار التي قامت بها، ولم يكن الطريق إلى تحقيق هذه الإنجازات بالسهل، لكنّ المرأة الإماراتية بدعم قيادتنا الرشيدة استطاعت التغلب على التحديات والتألق في جميع مجالات العمل وفي أرفع المناصب القيادية.

وفي الختام، كرم الشيخ الدكتور محمد بن حم العامري بنات الإمارات، وأكد أن مجموعة بن حم لا تدخر جهداً في توفير كافة سبل الدعم للمرأة الإماراتية لتثبت جدارتها وتفوقها.