إماراتيات يلعبن دوراً فعالاً في نمو قطاع الطيران

رشا طبيلة (أبوظبي)

أمن المسافرين وسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ، مهام تقع على عاتق شابتين إماراتيتين تعملان في مطار أبوظبي الدولي في مجالي المراقبة الجوية وعمليات المطار، ليدفعهما حبهما وشغفهما بقطاع الطيران للتميز في عملهما.

تقول عائشة خليفة النعيمي، مدرب ومراقب الحركة الجوية في شركة جلوبال لخدمات الملاحة الجوية بمطار أبوظبي، حول دورها في مجال المراقبة الجوية، «دوري يتمثل في تسهيل حركة مرور الطيران في مطار أبوظبي الدولي من خلال العمل حالياً في قسم الرادار للمطار وذلك من وقت إقلاع الطائرة حتى تسليمها لمطار آخر أو لمركز زايد للملاحة الجوية».

وتوضح «في بداية عملي كان دوري يتمثل في مراقبة الطائرة من لحظة تشغيل الطيار لها وحتى إقلاعها».

وتقول «شغفي في السفر والطيران جعلني أنخرط في هذا العمل الحيوي وغير الروتيني».

وحول دور المرأة الإماراتية، تقول النعيمي «تلعب المرأة الإماراتية دوراً فعالاً في نمو قطاع الطيران الوطني، حيث توجد أمثلة كثيرة للوصول لمناصب عليا والعمل في مختلف القطاعات فلا حدود لشغفهن وأحلامهن مع الدعم الكبير المستمر من القيادة الرشيدة».

وحول التحديات التي تواجهها، تقول «يوجد العديد من التحديات في مجال عملي لأنه غير روتيني ومنها كيفية التعامل مع حالات الطوارئ للطائرات وضمان عدم حصول أي تأخير للحفاظ على انسيابية الحركة مهما كانت الظروف والتعامل مع الطوارئ بهدوء واحترافية».

وفي ما يتعلق بطموحها المستقبلي، تقول «لا حدود لطموحي وأسعى للاستمرار في التطور الوظيفي وتعلم كل ما هو جديد».

مركز العمليات

وتقول مروة سالم عبدالله، مدير أول لمركز العمليات في مطار أبوظبي الدولي: «أعمل في مطارات أبوظبي كمدير أول لمركز العمليات بنظام مناوبات لمدة لا تقل عن 12 ساعة في اليوم حيث يتمحور دوري على إدارة وتنسيق الموارد والأنشطة المتعلقة بجميع رحلات الطيران في أرض المطار بما في ذلك العمليات الأرضية لضمان التوافق مع معايير الأمن والسلامة واللوائح القانونية وتحقيق التوازن بين الكفاءة ومستوى الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران».

وتضيف «أتولى مسؤولية إدارة حالات الطوارئ وتفعيل خطط الاستجابة واستمرارية الأعمال بالتنسيق مع كل الجهات العاملة في المطار بما يتضمن الجهات الأمنية والطبية».

وتشير «مجال عمليات المطار مجال ممتع لما فيه من تحديات وأحداث تتطلب السرعة في اتخاذ القرارات والتوجيه المستمر للأفراد العاملين فيه بما يتضمن التخطيط والتنظيم والمراقبة».

وتضيف «العمل في مراكز العمليات له شغف خاص حيث تدار الأعمال بشكل ديناميكي وغير متكرر، ينمي من قدراتي ومهاراتي لمواجهة الأحداث غير المتوقعة والتي تساهم في تقوية شخصيتي كامرأة تعمل في قسم يحتكره الرجال».

وحول دور المرأة الإماراتية، تقول مروة «تدعم الإمارات تمكين دور المرأة الإماراتية وتعزيز مكانتها في قطاعات متنوعة للتماشي مع النمو والتطور الذي تشهده حيث إن الإقبال على العمل في قطاع الطيران من الإماراتيات شهد نمواً إيجابياً ما يؤكد أن المرأة الإماراتية تسعى لخدمة وطنها ورفع مكانتها على الرغم من الصعوبات التي قد تواجهها في مجال الطيران».

وتضيف «في ضوء تشجيع المرأة وتعزيزاً لرؤية أبوظبي المستقبلية تسعى مطارات أبوظبي لتمكين ودعم المرأة بتولي مناصب قيادية ووضع اللوائح التي تساهم في تشجيعها للموازنة بين عملها ودورها كامرأة في المجتمع الإماراتي».

وحول التحديات اليومية التي تواجهها، تقول مروة «من التحديات التي قد نواجهها في مركز عمليات المطار، إدارة الموارد في حال حصول أحداث غير متوقعة كسوء الأحوال الجوية أو حالات الطوارئ التي تتطلب اتخاذ قرارات ذكية وإيجاد حلول تشغيلية فعالة لتجنب الأضرار والمساهمة في استمرارية الأعمال واستئنافها خلال فترة زمنية قياسية».

مراقبة العمليات

قالت عائشة خليفة النعيمي، مدرب ومراقب الحركة الجوية في شركة جلوبال لخدمات الملاحة الجوية بمطار أبوظبي، حول دورها في مجال المراقبة الجوية، وحول التحديات التي تواجهها، تقول «يوجد العديد من التحديات في مجال عملي لأنه غير روتيني ومنها كيفية التعامل مع حالات الطوارئ للطائرات وضمان عدم حصول أي تأخير للحفاظ على انسيابية الحركة مهما كانت الظروف والتعامل مع الطوارئ بهدوء واحترافية».

وفي ما يتعلق بطموحها المستقبلي، تقول «لا حدود لطموحي وأسعى للاستمرار في التطور الوظيفي وتعلم كل ما هو جديد».

التحديات تصنع القادة

تؤكد مروة سالم «من الأسباب التي مكنتني من تولي منصب إدارة العمليات كوني أحب التحديات، فالتحديات هي التي تصنع القادة ومواجهتها تعزز من مهاراتي في إيجاد الحلول واتخاذ القرارات المناسبة خلال الحدث».

وتشير مروة «مع النمو المتسارع لحركة السفر والمسافرين فمن المتوقع أن تزداد التحديات مما يتطلب المزيد من التعاون والتنسيق المشترك مع جميع الجهات العاملة في المطار وخارجها لتكون فرصة للتطوير من مهاراتنا وتقوية إجراءاتنا التشغيلية التي ستثبت كفاءتنا والتزامنا وحبنا للعمل».

وحول طموحها المستقبلي، تقول مروة عبدالله «طموحي أن أتولى منصباً قيادياً يساعدني بصنع قادة جدد بحيث أساعد في إلهامهم وحثهم على التأثير الإيجابي في مقر العمل والمجتمع وأطمح أن أبني سيرة ذاتية مميزه تعكس جهودي وكفاءتي في قطاع الطيران وتحقيق التوازن المتكامل بين العمل والحياة الشخصية».

وتضيف «أتطلع إلى تحقيق التغييرات الإيجابية المستدامة وتطبيق أفكار مبتكرة وملهمة تحفز المجتمع النسائي للتفوق وتحقيق إنجازات رائدة في الدولة».