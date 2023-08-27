إماراتيـات يثبتن كفاءتهن في مطارات دبي

أبوظبي (الاتحاد)

إماراتيات يتألقن في العمل في قطاع الطيران ولا سيما في مطارات دبي، من خلال شغفهن ورغبتهن في الابتكار والتطور المستمر، حيث لديهن دوراً رئيساً في مجالات متعددة منها عمليات المطار والبنية التحتية والتكنولوجيا ومركز المراقبة وغيرها من الوظائف.

وتحدث عدد من المواطنات لـ«الاتحاد» عن دورهن في مجال عملهن والأسباب التي جعلتهن ينخرطن في مجال الطيران والمطارات.

وتقول مها الحوسني، مدير مناوب أول – خدمات عمليات المطار في مطارات دبي حول دورها « بصفتي مديرة مسؤولة عن خدمات عمليات المطار، فإن دوري محوري في ضمان الأداء السلس والفعال للعمليات في مطار دبي الدولي».

وحول دور المرأة الإماراتية في قطاع الطيران، تقول «انضممت إلى قطاع الطيران منذ 10 سنوات كمديرة لمحطة طيران الإمارات في جنوب أفريقيا ومومباي وأخيراً بانكوك حيث لم يكن من الشائع أن تتولى المرأة الإماراتية مثل هذا المنصب وتعيش في الخارج بعيداً عن الوطن، لكنني قبلت التحدي لأنني امرأة طموحة، وأردت أن أكون سفيرة لبلدي في الخارج، وكانت تلك فرصة عظيمة وأنا ممتنة لها».

وفيما يتعلق بطموحها المستقبلي، تقول الحوسني «أطمح أن أكون امرأة ناجحة في قطاع الطيران، وأن أقوم بتغييرات إيجابية ومساهمات في هذا المجال في بلدي».

وتقول عائشة ناصر السويدي، مدير أول - التناغم الوظيفي في مطارات دبي، «دوري الأساسي في مطارات دبي هو إدارة التناغم الوظيفي لدى الموظفين وقياس مدى رضاهم الوظيفي».

وحول دور المرأة الإماراتية في قطاع الطيران، تقول السويدي: «أصبح دور المرأة في قطاع الطيران أكثر تنوعاً، فهي تشغل مواقع تخصصية متعددة تعكس تفوقها وقدرتها».

وحول طموحها المستقبلي، تشير السويدي «طموحي المستقبلي يتجسد في الاستفادة من جميع الفرص المتاحة للتعلم، فلا حدود للتعلم والتطور».

وتقول سمية عبدالرحيم، مدير مشاريع البنية التحتية لتكنولوجيا في مطارات دبي: «وظيفتي أنني مسؤولة عن إدارة المشاريع لتحسين البنية التحتية والعمليات لدعم التكنولوجيا وتنفيذ استراتيجيات طويلة المدى».

وتؤكد «أفتخر بما وصلت إليه المرأة الإماراتية من نجاحات على الصعيدين المحلي والدولي، وبالأخص في مجال إدارة المطارات، وشخصياً اعتبر جميع الإماراتيات اللواتي حققن نجاحات في هذا القطاع بمثابة مصدر إلهام وقدوة».

وحول طموحها المستقبلي، تقول: «طموحي المستقبلي في هذا القطاع الحيوي هو تحقيق المزيد من الإنجازات وتنفيذ المشاريع الحيوية في مجال المطارات».

مواقع قيادية

تقول نورة يوسف آل علي، مراقب مبنى - مركز مراقبة عمليات المطار في مطارات دبي «أشغل وظيفة مراقب للمبنى في مركز مراقبة عمليات المطار».

وتضيف «يتطلب دوري تنسيق الجهود بين كافة الشركاء الاستراتيجيين بهدف تنظيم حركة المسافرين لضمان تجربة سلسة وممتعة لهم على مدار الساعة، إضافة إلى مهاراتي في حل الأزمات والتعامل مع الطوارئ في مركز العمليات المخصص لذلك».

وتؤكد آل علي «تلعب المرأة الإماراتية دوراً مهماً وبارزاً في قطاع الطيران في الإمارات، خاصة مع النمو الكبير الذي تشهده الدولة في هذا القطاع. وبفضل الدعم القوي من قبل مطارات دبي، تمكّنت المرأة الإماراتية من الوصول إلى مواقع قيادية في القطاع، سواء في الإدارة العليا أو في مجالات تكنولوجيا المعلومات والهندسة والتصميم. وبفضل هذه الفرص، تظل المرأة الإماراتية نموذجاً مُلهماً للتميز والتطور في صناعة الطيران».

وتقول «يتمثل طموحي المستقبلي في السعي لإحداث تغيير إيجابي ملموس في قطاع الطيران، وتولي مناصب قيادية أعلى في مطار دبي، وذلك من خلال التعلم المستمر وتبادل الخبرات والمعرفة مع زملائي في القطاع».