شرطة أبوظبي تشيد بإسهامات المرأة الإماراتية في تعزيز الأمن والأمان

أبوظبي (الاتحاد)

تحتفل القيادة العامة لشرطة أبوظبي بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 من أغسطس من كل عام، ويأتي احتفال هذه العام تحت شعار «نتشارك للغد».

عذراء الزعابي.. متمكنة من حل الجرائم المعقدة

عبرت المساعد أول عذراء عبيد الزعابي من إدارة مسرح الجريمة، عن اعتزازها بيوم المرأة الإماراتية الذي يعزز دور المرأة المحوري في المجتمع، وضمن مسيرة طويلة قطعتها الدولة من أجل تمكينها.

وتقدمت بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، بهذه المناسبة مجددة العهد والولاء للقيادة الرشيدة على مواصلة الإنجازات الرائدة والحضارية في مختلف مجالات العمل الوطني.

وثمنت جهود القيادة الشرطية في تمكين المرأة وعملها في مختلف التخصصات والمهام، مشيرة إلى حرصها على خدمة الوطن ورد الجميل من خلال عملها كفاحص مسرح الجريمة حيث تعمل على حل ومعالجة الجرائم المعقدة والصعبة والإسهام في تحقيق العدالة وكشف الجريمة.

وأوضحت أن تعاملها اليومي مع الأجهزة المتطورة الحديثة التي تسهم في توثيق وتحليل مسارح الجريمة وتحليل أنماط انتشار الدم وحساب المسافات، وتحديد نقاط انطلاق المقذوفات وإعادة بناء مسرح الجريمة بشكل رسومات رقمية لوضع فرضيات الجريمة والوصول إلى مرتكبيها، إلى جانب البحث عن الآثار المخفية مثل آثار البصمات وطبعات الأقدام والإطارات ومقارنتها. ولفتت إلى حرص إدارة مسرح الجريمة على تطوير وتأهيل فرق مسرح الجريمة النسائية، إيماناً منها بأهمية تمكين المرأة والاستفادة من إمكانياتها في مجالات العمل الشرطي والأمني.

عائشة البدواوي.. موهبة إذاعية متميزة

أكدت كبير المساعدين عائشة سيف البدواوي من إدارة الإعلام الأمني أن احتفال منتسبات شرطة أبوظبي بيوم المرأة الإماراتية، يأتي اعتزازاً بعطاء ابنة الإمارات في مختلف المجالات، وفي إطار حرص قيادتنا الرشيدة على تمكين المرأة ودعمها وأخذ دورها في مسيرة التطوير المستمرة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأشارت إلى إيمان القيادة الشرطية بدور المرأة المحوري والريادي في مسيرة الأمن والأمان، لافتة إلى أن المرأة الإماراتية أثبتت قدرتها على مواجهة الصعاب وتحدي العقبات، بالتحاقها في كل المجالات الشرطية والأمنية.

خبرة

أضافت أن عملها كمعد برامج أكسبها مزيداً من الخبرة في المجال الإعلامي، حيث إنها تعمل كمعد ومقدم برامج وتقدم الاحتفالات الرسمية للقيادة العامة لشرطة أبوظبي وتدير المجالس والورش التدريبية وفعاليات شُرطة أبوظبي وشركائها الاستراتيجيين، كما أنها تقدم نشرة إذاعية أسبوعية لشرطة أبوظبي وموجز أسبوعي مباشر، بالإضافة لتقديمها لأهم مستجدات الحركة المرورية في العاصمة أبوظبي والتي من خلالها تتواصل بشكل يومي مع مختلف إذاعات الدولة. وأكدت دعم وتشجيع العناصر النسائية من قبل القيادة الشرطية على القيام بدورها في تنفيذ مختلف المهام الشرطية والأمنية، بكل احترافية وكفاءة.

خلود الغيثي.. مهندسة بارعة في صيانة الطائرة المروحية

قالت المهندسة خلود الغيثي من إدارة طيران شرطة أبوظبي، إن يوم المرأة الإماراتية، هو يوم للفخر بحصاد الإنجازات التي غرس ثمارها الطيبة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث كان حريصاً على دعم المرأة وتمكينها وإزالة جميع المعوقات التي تقف حائلاً أمام تقدمها والاعتراف بحقوقها، مشيرة إلى أن مبادرة «أم الإمارات» في إطلاق يوم للمرأة الإماراتية منذ عام 2015، تعتبر بمثابة تتويج لما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات.

وأضافت: لقد تمكنت المرأة الإماراتية من تحقيق الكفاءة والتميز في كل ما تولته من مهام وأوكل إليها من مسؤوليات، وأكدت حضورها القوي وعطاءها الفاعل والمتميز في خدمة وطنها وفي هذا الإطار تمكنت العناصر النسائية بشرطة أبوظبي من تحقيق التميز والريادة بمجالات العمل في مختلف القطاعات الشرطية.

وأكدت أنها فخورة بعملها في إدارة طيران شرطة أبوظبي التي تلبي من خلال أسطول طائراتها النداءات الإنسانية والوصول إلى مواقع البلاغات، لإنقاذ الأرواح وتقديم الرعاية الإنسانية في المناطق التي يتعذر الوصول إليها والطرق الخارجية أو للذين انقطعت بهم السبل، سواء في البر أو البحر.

وذكرت أن عملها يتطلب الإتقان والمهارة في المعالجة والصيانة الهندسية والفنية في الطائرة المروحية وفي أسرع وقت طبقاً للمواصفات العالمية، حيث تنفذ وزملاؤها عدة مهام وواجبات من بينها أعمال الصيانة الدورية والروتينية والشاملة (المجدولة وغير المجدولة) لأسطول الطائرات العمودية.

شيخة الزعابي: الإماراتية حققت نجاحات متميزة في العمل الشرطي

ثمنت الرائد شيخة عبيد الزعابي، مدير مكتب شؤون الشرطة النسائية بقطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، دعم ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، لمسيرة المرأة الإماراتية المتطورة في المجالات كافة.

وأوضحت أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية يأتي تكريماً لها على نجاحاتها، وتميزها في كل المحافل، مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية حظيت بالاهتمام الكبير من القائد المؤسس، المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي رسم الخارطة المبكرة لتمكين المرأة الإماراتية، وثمنت دعم واهتمام القيادة الرشيدة بمواصلة مسيرة تمكين المرأة الإماراتية وتعزيز دورها الريادي محلياً وإقليمياً ودولياً. وأكدت اهتمام القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتمكين المرأة الإماراتية في مجالات العمل الشرطي والأمني محققة نتائج متميزة على صعيد العمل الشرطي، وبإسهاماتها بدورها في تعزيز الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في مجتمعنا، لافتةً إلى حرص القيادة الشرطية على الاحتفال بمنتسباتها في كل عام وتثمين ما حققنه من إنجازات ريادية.

ظبية القبيسي: عماد للوطن وركيزة للمجتمع

أكدت الدكتورة ظبية خليفة القبيسي طبيبة بيطرية في قسم الخدمات البيطرية بإدارة التفتيش الأمني K9 بشرطة أبوظبي، أن الاحتفال بالمرأة الإماراتية يأتي ترجمة لما حققته العناصر النسائية من إبداع وتميز في مختلف القطاعات الشرطية، ومن منطلق إيمان القيادات الشرطية بعطاء العناصر النسائية اللا محدود، وتميزها في كافة المجالات الأمنية، موضحة أن المرأة الإماراتية أثبتت أنها عماد للوطن وركيزة للمجتمع وأساس لمسيرة التنمية المستدامة.

مشيرة إلى أن المرأة الإماراتية، تمكنت من تحقيق الكفاءة والتميز في كل ما تولته من مهام وأوكل إليها من مسؤوليات، وأكدت حضورها القوي وعطاءها الفاعل والمتميز في خدمة وطنها، حيث تمكنت العناصر النسائية بشرطة أبوظبي من تحقيق التميز والريادة بمجالات العمل في مختلف القطاعات الشرطية، معربة عن عن تقديرها للقيادة العامة لشرطة أبوظبي واهتمامها بالعنصر النسائي في مختلف مجالات العمل.

وأوضحت أنها تمارس مهامها في العناية بالكلاب البوليسية وفحصها وتقديم العلاجات اللازمة لها بعد التشخيص ومتابعة الحالة الصحية لها والاعتناء بها وتقديم العلاجات اللازمة لها، لافتة إلى أن مهنة الطب البيطري مهنة تمتزج فيها الرحمة والإنسانية وتتماشى مع طبيعة وفطرة المرأة في شغفها ومحبتها وعطفها. وتعد الدكتورة ظبية عضواً كأول طبيبة بيطرية في فريق البحث والإنقاذ k9، وشاركت في مختلف الدورات التدريبية داخل وخارج الدولة، كما تدربت في جامعة الطب البيطري في جمهورية المجر.

وأشادت باهتمام إدارة التفتيش الأمني K9 بشرطة أبوظبي وحرصها على تمكين عناصرها النسائية، وتزويدها بكل ما هو جديد في مجال العناية بالكلاب البوليسية.