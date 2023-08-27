محمد بن راشد للطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي: بكم يسمو الوطن

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، كلمة إلى الطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد غدا الاثنين.

وكتب سموه على منصة «إكس»، تويتر سابقا «يبدأ غداً العام الدراسي الجديد.. ويبدأ أكثر من مليون طالب رحلة تعليمهم السنوية.. وستبدأ روح جميلة من الإيجابية والحيوية تسري في وطننا بعودة مدارسنا».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «كلمتي للطلاب: بكم يسمو الوطن.. وعلى أوراق دفاتركم تسطرون أمجاده.. ومن مقاعد صفوفكم تعلو إنجازاته.. وعلى قدر أحلامكم يعظم مستقبله».

وختم سموه بالقول «نتفاءل بكم ونرى فيكم القادم الأجمل لوطننا.. حفظكم الله ورعاكم ووفقكم في عامكم الدراسي الجديد».