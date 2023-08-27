رئيس الدولة يبارك للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور العام الدراسي الجديد

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، اليوم الأحد، عن تمنياته بأن يكون العام الدراسي الجديد، الذي يبدأ غدا الاثنين، موفقاً وناجحاً.

وكتب سموه، على منصة «إكس»، تويتر سابقا «أبارك لأبنائي الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، العام الدراسي الجديد، وأتمنى أن يكون عاماً موفقاً وناجحاً».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «أؤكد أهمية الدور التربوي للمدرسة إلى جانب دورها التعليمي».

وختم سموه قائلا: إن «التعاون بين الجميع يضمن مخرجات تعليمية تخدم رؤيتنا التنموية التي تعتبر التعليم والتعلم المستمر أساس التقدم».