الإثنين 28 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس الدولة يبارك للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور العام الدراسي الجديد

رئيس الدولة يبارك للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور العام الدراسي الجديد
27 أغسطس 2023 19:28

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، اليوم الأحد، عن تمنياته بأن يكون العام الدراسي الجديد، الذي يبدأ غدا الاثنين، موفقاً وناجحاً.
وكتب سموه، على منصة «إكس»، تويتر سابقا «أبارك لأبنائي الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، العام الدراسي الجديد، وأتمنى أن يكون عاماً موفقاً وناجحاً».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان «أؤكد أهمية الدور التربوي للمدرسة إلى جانب دورها التعليمي».
وختم سموه قائلا: إن «التعاون بين الجميع يضمن مخرجات تعليمية تخدم رؤيتنا التنموية التي تعتبر التعليم والتعلم المستمر أساس التقدم».

 

 

 

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: بنات زايد أنتن الإشراقة على وجه الوطن
محمد بن زايد ومحمد بن راشد: عام دراسي موفق وناجح
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن زايد
رئيس الدولة
العام الدراسي
العام الدراسي الجديد
آخر الأخبار
«المعاشات»
الإمارات
"المعاشات" تطلق حملة تحديث بيانات أصحاب الأعمال
اليوم 11:34
لامال «صاروخ برشلوني» في سماء «كتالونيا»!
الرياضي
لامال «صاروخ برشلوني» في سماء «كتالونيا»!
اليوم 11:33
«ختامها عرب» في «مونديال القوى»
الرياضي
«ختامها عرب» في «مونديال القوى»
اليوم 11:31
سارة المزروعي، أول كابتن قطار إماراتية
الإمارات
أول كابتن قطار إماراتية.. نموذج مُلهم
اليوم 11:28
سبائك من الذهب
الاقتصادي
الذهب يربح دولارين في المعاملات الفورية
اليوم 11:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©