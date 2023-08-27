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أمل الهدابي: مسيرة من الإنجازات والنجاحات

أمل الهدابي: مسيرة من الإنجازات والنجاحات
27 أغسطس 2023 19:08

أبوظبي (الاتحاد)
قالت الدكتورة أمل الهدابي، عضو مجلس سيدات أعمال الإمارات: «يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة مهمة أولاً للاحتفال بمسيرة الإنجازات والنجاحات التي حققتها، وتحققها المرأة الإماراتية في مجال التمكين الشامل، وثانياً لتقديم الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، حفظها الله، ولسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» على ما يقدمونه من دعم ورعاية وتمكين لبنت الإمارات في مختلف المجالات حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم من تميز وصدارة في كافة المؤشرات والتقارير الإقليمية والدولية المعنية بتمكين المرأة». 
وأضافت الهدابي أن احتفال هذا العام الذي يأتي تحت شعار «نتشارك للغد» يتماشى مع شعار الدولة لعام 2023 الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ليكون عام 2023 عاماً للاستدامة تحت شعار (اليوم للغد)، يأتي تأكيداً على النهج التشاركي الذي تعمل عليه الدولة منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، نصير المرأة، الذي مهد أمامها الطريق لتصل إلى ما وصلت إليه اليوم من مكانة.

 

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