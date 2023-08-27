طقس الإمارات المتوقع غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب والضباب الخفيف.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار. وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف. ويحدث المد الأول عند الساعة 22:23 والجزر الأول عند الساعة 15:27 والجزر الثاني عند الساعة 06:21.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفا. ويحدث المد الأول عند الساعة 07:08 والمد الثاني عند الساعة 50:18 والجزر الأول عند 43:13 والجزر الثاني عند الساعة 01:43.