«الإمارات للفلك» ترصد طلوع النجم «سهيل»

رصدت جمعية الإمارات للفلك، فجر اليوم، طلوع النجم «سهيل» بوساطة عدسة تميم التميمي عضو الجمعية، وذلك من أعلى جبل جيس في رأس الخيمة، حيث بدأت عملية رصد النجم سهيل من الساعة 5:00 فجراً بتوقيت الإمارات، وتم تحديد موقع سهيل باستخدام التليسكوب الآلي الساعة 5:08 فجراً.

وتمكنت كاميرا رقمية مثبتة على حامل ثلاثي من تصوير النجم سهيل في الساعة 5:25 فجراً، بعد تحديد موقعه باستخدام الليزر، من خلال فتحة عدسة التليسكوب.

كما تمكن بعض الراصدين المشاركين من مشاهدة النجم «سهيل» بالعين المجردة بين الساعة 5:15 إلى 5:22 فجراً.