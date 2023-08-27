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بدور القاسمي: للمرأة الإماراتية دور محوري في تشكيل مستقبل دولة الإمارات

بدور القاسمي: للمرأة الإماراتية دور محوري في تشكيل مستقبل دولة الإمارات
27 أغسطس 2023 15:37

أكدت الشيخة بدور القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، أن المرأة الإماراتية تلعب دوراً محورياً في تشكيل مستقبل دولة الإمارات.

وقالت الشيخة بدور القاسمي - في تصريح بمناسبة يوم المرأة الإماراتية -:«أفتخر بما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات كبيرة ومن القدرة على التكيّف مع التحديات وطرق مواجهتها وتجاوزها لتسهم بشكل فاعل بهذا التقدم النوعي في مسيرة بلادنا التنموية، وبفضل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة نجحت المرأة الإماراتية في تمهيد الطريق أمام الأجيال المقبلة من النساء لتحويل أحلامهنّ إلى حقيقة وواقع ملموس».

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وأضافت: «للمرأة الإماراتية دور محوري في تشكيل مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال إمكاناتها غير المحدودة، ولهذا أشجع نساء مجتمع الإمارات على إدراك حجم ما يمتلكن من إمكانيات، وأن يواصلن سعيهن نحو النجاح والتفوق في كافة المجالات لبناء عالم أكثر استدامة، وذلك لأن مهمة المرأة لا تقتصر على بناء الأسرة، بل تتعداه إلى كونها منبعاً للطاقة والأفكار المبتكرة».

وتابعت: في الحضارات القديمة كانت المرأة رمزاً للقوة والطاقة الروحيّة، ولهذا السبب يجب ألا تنسى النساء هذه الحقيقة عند السعي لتحقيق أهدافهن وطموحاتهن، وليست هذه الرمزية التي اكتسبتها المرأة عبر التاريخ أسطورة، بل هي مرآةٌ تعكس تقدير البشرية للنساء وحاجتها لقدراتهن باعتبارهنّ مظهراً من مظاهر هذه الحكمة الجماعية التي تتناقلها الأجيال.

المصدر: وام
بدور القاسمي
يوم المرأة الإماراتية
الإمارات
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