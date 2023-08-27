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الإمارات

الأميري: توفير كافة المتطلبات لتنفيذ الخطط التربوية في العام الدراسي الجديد

سارة الأميري
27 أغسطس 2023 15:24

دينا جوني (دبي)
أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن جميع فرق المؤسسة قد بذلت جهوداً كبيرة خلال الفترة الماضية، بهدف تهيئة بيئة مدرسية مثالية ومتطورة لاستقبال الطلبة يوم غد الاثنين مع بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024، مع توفير كافة الاستعدادات والمتطلبات اللازمة لتنفيذ الخطط التربوية لهذا العام. وشددت على أن المؤسسة ستواصل جهودها للارتقاء بالمنظومة التعليمية لتحقيق تطلعات الدولة.
كما هنأت معاليها جميع العاملين في الميدان التربوي ببدء العام الدراسي الجديد، متمنية لهم بداية متميزة لعام حافل بالإنجازات والتفوق. وأكدت على أهمية مواصلتهم للمسيرة التعليمية بجد وعزيمة ومثابرة لتحقيق طموحاتهم وتطلعات القيادة الرشيدة فيهم باعتبارهم رهان الدولة للمستقبل، مشيدة بالدور الكبير لأولياء الأمور باعتبارهم شريكاً رئيسياً في دعم الجهود المبذولة لاستدامة تطور قطاع التعليم الحكومي.

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