غداً... 290 ألف طالب وطالبة يستأنفون الدراسة في المدارس الحكومية

دبي (الاتحاد)

يستهل يوم غدٍ الاثنين أكثر من 290 ألف طالب وطالبة و23 ألفاً و492 من الكوادر التعليمية والإدارية دوامهم المدرسي، تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024. وبهذه المناسبة، هنأت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، جميع العاملين في الميدان التربوي ببدء العام الدراسي الجديد، متمنية لهم بداية متميزة لعام حافل بالإنجازات والتفوق، مؤكدة على أهمية مواصلتهم للمسيرة التعليمية بجد وعزيمة ومثابرة لتحقيق طموحاتهم وتطلعات القيادة الرشيدة فيهم باعتبارهم رهان الدولة للمستقبل، مشيدة بالدور الكبير لأولياء الأمور باعتبارهم شريكاً رئيسياً في دعم الجهود المبذولة لاستدامة تطور قطاع التعليم الحكومي.

وأكدت معاليها، أن جميع فرق المؤسسة بذلت جهوداً كبيرة خلال الفترة الماضية بهدف تهيئة بيئة مدرسية مثالية ومتطورة لاستقبال الطلبة، مع توفير كافة الاستعدادات والمتطلبات اللازمة لتنفيذ الخطط التربوية لهذا العام، مشددة على أن المؤسسة ستواصل جهودها للارتقاء بالمنظومة التعليمية لتحقيق تطلعات الدولة.

بدوره، أكد المهندس محمد القاسم، المدير العام لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن المؤسسة اتخذت كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لانطلاق عام دراسي استثنائي، وقد تمّ تشكيل فرق عمل ولجان من المتخصصين لمتابعة سير العملية التعليمية وفق ما هو مخطط لها خلال أول أيام الدراسة. كما تمّ تنظيم برنامج الأنشطة والفعاليات التربوية للطلبة، لمساعدتهم في الأيام الأولى للدراسة، وتحفيزهم على تحقيق أهدافهم وشغفهم المعرفي لتلبية طموحاتهم خلال مسيرتهم التعليمية.

وأكد على أهمية تكاتف أطراف الميدان التربوي وأداء كل منها دوره على أكمل وجه، والبناء على المكتسبات والإنجازات التي تم تحقيقها، بهدف استدامة العملية التطويرية لمنظومة التعليم الوطني، مشدداً على دور القيادات المدرسية والكوادر التربوية في تلبية كافة المتطلبات اللازمة لحصول الطلبة على تعليم ذي جودة عالية وتزويدهم بالمهارات المعرفية وصقل مواهبهم لإعدادهم للمستقبل، مهنئاً الطلبة والكوادر التربوية وأولياء الأمور بالعام الدراسي الجديد.