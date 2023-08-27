الإثنين 28 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الفريق الإنساني الإماراتي يواصل توزيع الطرود الغذائية في قرى أمدجراس التشادية

الفريق الإنساني الإماراتي يواصل توزيع الطرود الغذائية في قرى أمدجراس التشادية
27 أغسطس 2023 14:41

 واصل الفريق الإنساني الإماراتي المتواجد في تشاد توزيع الطرود الغذائية على اللاجئين السودانيين والمجتمع المحلي في قرى مدينة أمدجراس وهي كاسوقي وكامروت وكوكونا وهيركي وسومونتا وبروبري وذلك بالتنسيق مع مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية.
يتكون الفريق المتواجد في تشاد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومكتب تنسيق المساعدات الإماراتية.

ويواصل الفريق الانساني الإماراتي المتواجد في أمدجراس مهامه في السعي للتخفيف من معاناة اللاجئين السودانيين بسبب الأوضاع الراهنة التي تمر بها جمهورية السودان الشقيقة بالإضافة إلى المجتمع المحلي من خلال الزيارة الميدانية لعدد من القرى والإطلاع عن قرب لاحتياجاتهم وتوزيع الطرود الغذائية على المحتاجين.

أخبار ذات صلة
"العام الدراسي الجديد".. استباقية وتدريب ومبادرات مبتكرة تثري المجتمع المدرسي
محمد بن راشد: نحتفي ونحتفل بيوم المرأة الإماراتية.. شريكة المسيرة

وقال سيف العفاري ممثل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي: يواصل الفريق الإنساني الإماراتي المتواجد في جمهورية تشاد توزيع الطرود الغذائية على اللاجئين السودانيين والمجتمع المحلي في مدينة أمدجراس التشادية والقرى التابعة لها وذلك بتنسيق من قبل مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية في تشاد وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المتواصلة لدعم الشعب التشادي الصديق وتعزيز الجهود المبذولة لتوفير الدعم الإنساني والإغاثي للمؤسسات الإنسانية الإماراتية التي تقوم بتوفير الدعم للاجئين السودانيين في تشاد.

المصدر: وام
الإمارات
السودان
تشاد
آخر الأخبار
«المعاشات»
الإمارات
"المعاشات" تطلق حملة تحديث بيانات أصحاب الأعمال
اليوم 11:34
لامال «صاروخ برشلوني» في سماء «كتالونيا»!
الرياضي
لامال «صاروخ برشلوني» في سماء «كتالونيا»!
اليوم 11:33
«ختامها عرب» في «مونديال القوى»
الرياضي
«ختامها عرب» في «مونديال القوى»
اليوم 11:31
سارة المزروعي، أول كابتن قطار إماراتية
الإمارات
أول كابتن قطار إماراتية.. نموذج مُلهم
اليوم 11:28
سبائك من الذهب
الاقتصادي
الذهب يربح دولارين في المعاملات الفورية
اليوم 11:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©