شرطة رأس الخيمة تستعد للعام الدراسي الجديد بخطة شاملة لتأمين سلامة الطلبة

أطلقت إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، حملة مرورية شاملة تحت شعار ( أبناؤنا أمانة ) استعداداً للعام الدراسي الجديد 2023م - 2024 م وذلك من خلال تنظيم وتفعيل خطة مرروية شاملة، بالتعاون مع إدارة مراكز الشرطة الشاملة - أفرع المرور والشركاء الاستراتيجيين، بما يعزز تأمين عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة، وبلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية للجميع وخصوصاً طلبة المدارس.

وتم مناقشة الخطة المرورية للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024، والتي ركزت على تكثيف تواجد الدوريات المرورية على التقاطعات والطرق الداخلية والخارجية وأمام المدارس لتنظيم حركة السير والمرور وتسهيل حركة الحافلات المدرسية، والتاكد من معابر المشاة لتأمين السلامة المرورية، لأبنائنا الطلبة اثناء النزول من المركبات وحتى الوصول إلى مداخل المدارس.

وأكدت شرطة رأس الخيمة، أن سلامة الطلبة تعد أولوية قصوى لديها، فعززت جهودها وتعاونها مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين لتأمين وضبط أمن الطرق وتعزيز التوعية لدى فئة الطلبة حول السلوكيات المرورية الخاطئة، والتعريف بالقواعد والقوانين المرورية السليمة والسلوكيات الإيجابية لمستخدمي الطرق حفاظاً على سلامة الطلبة.



وناشدت شرطة رأس الخيمة، سائقي الحافلات المدرسية بضرورة الوقوف في الاماكن المخصصة والآمنة وإعطاء الطلبة الفرصة والوقت الكافي ليتمكنوا من الصعود إلى الحافلة والجلوس في المقاعد، مع التأكد من نزولهم والتباعد عن الحافلات قبل تحركها، موجهاً بضرورة الحرص على تجنب تجاوز السرعة القانونية المحددة اثناء قيادة الحافلات، واتباع وتنفيذ كافة الاجراءات الوقائية المرورية في القيادة الآمنة، وترك مسافة أمان كافية، مشدداً على ضرورة الالتزام بالوقوف الكامل للمركبات عند فتح "ذراع قف" للحافلات بمسافة لا تقل عن خمسة امتار لضمان عبور الطلبة، تجنباً للتعرض إلى المخالفة والغرامة المالية وقدرها (1000) درهم وخصم (10) نقاط مرورية، تحت بند: (عدم التوقف عند مشاهدة الاشارة الخاصة بحافلات نقل طلبة المدارس)، متمنياً السلامة المرورية للجميع، وعام دراسي جديد موفق.