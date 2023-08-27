نهيان بن مبارك: برعاية ودعم رئيس الدولة استطاعت المرأة الإماراتية الوصول إلى العالمية

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش أنه برعاية ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" استطاعت المرأة الإماراتية الوصول إلى العالمية بقدراتها وعطائها المستمر.

وقال معاليه في تصريح بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: " يشرفني ونحن نحتفل بيوم المرأة الإماراتية لهذا العام أن أتقدم بتحية اعتزاز واحترام وعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الاسرية ، وأن أشير بكل فخر إلى مبادرات سموها الرائدة وإنجازاتها الضخمة، التي جعلت من المرأة الإماراتية قوة إيجابية كبرى لتحقيق الخير والرخاء في الدولة والعالم، فالمرأة الإماراتية وبفضل الدعم القوي من (أم الإمارات) أصبحت تتعلم إلى أعلى مستوى ، وأمامها الفرصة كاملة للعمل والإنجاز والإنتاج في المجال الذي تختاره ، وان تتبوأ مناصب القيادة في المجتمع وتسهم بشكل كامل في كافة المجالات، فالمرأة الإماراتية وبفضل أم الإمارات قد أكدت وجودها في خدمة المجتمع والوطن ولها إنجازاتها الواضحة في كافة مناحي الحياة، إنه يشرفنا اليوم أن نعتز غاية الاعتزاز بما تمثله صاحبة السمو أم الإمارات من نموذج عالمي رائد في العطاء والإنجاز والحرص على تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية بإماراتنا الحبيبة".

وأضاف "كما يشرفني في هذه المناسبة أن أتقدم بعظيم الشكر وفائق التقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - لاهتمامه الكبير ودعمه للدور المحوري للمرأة في تحقيق التنمية الشاملة في الوطن، وأعتز غاية الاعتزاز بحرص سموه على تمكين المرأة من تحقيق كل ما وهبه الله لها من طاقات وإمكانات، وإنه بفضل ما يتسم به سموه من حكمةٍ وبُعد نظر بل ومن التزام قوي بتنمية المجتمع وبناء الإنسان أصبح لدينا إسهام كامل وفاعل للمرأة على جميع المستويات ، وأصبحت دولتنا رائدة على مستوى العالم في تأكيد مكانة المرأة".

وأوضح معاليه أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار " نتشارك للغد " إنما يتوافق تماما مع الاحتفاء بعام الاستدامة، ومع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP28 ، حيث يوجد اهتمام واضح بدور المرأة الإماراتية في تعزيز ثقافة الاستدامة سواء تعلق الأمر بنشر ثقافة الاستدامة في محيط الأسرة، أو بتنفيذ المشاريع والمبادرات النافعة، أو بالأخذ بأنشطة التطوع والعمل العام في مجالات الاستدامة وحماية البيئة، أو التعلم المستمر حول قضايا البيئة والمناخ، أو في الإسهام في توعية أفراد المجتمع بأهمية الاستدامة والحرص على التعاون والعمل المشترك، بالإضافة إلى دور المرأة المهم في بناء الشراكات المحلية والعالمية لما فيه تحقيق الاستدامة.

وأضاف معاليه "ان الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هو بمثابة فرصة لنا جميعا لنتوقف أمام ما تقوم به المرأة من جهود وما تبذله من تضحيات، ولنتدارس أيضا ما حصلت عليه المرأة من حقوق، وما تقوم به من مبادرات من أجل الإنسانية ومن أجل أجيالنا القادمة، كما إنه فرصة لكي نتعرف على ما قدمته القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة عبر أكثر من نصف قرن من الزمان من دعم ورعاية وحماية للمرأة الإماراتية، مكنتها من أن تكون في الطليعة دائما، وأن تستثمر إمكاناتها ومواهبها وطاقتها لصالح تطوير ورفاهية مجتمعها ووطنها، ولعل وجود المرأة الإماراتية في العديد من المناصب القيادية محليا وعالميا هو تجسيد حي لذلك الدعم الذي تطلع به قيادتنا الرشيدة.

ولفت معاليه إلى أن المرأة الإماراتية تعيش حاليا أزهى عصور التمكين بعدما حققت إنجازات غير مسبوقة في كافة المجالات، لتتحول المرأة الإماراتية من مرحلة المطالبة بالحقوق إلى مرحلة المشاركة الكاملة في اتخاذ القرارات وصنع الإنجازات، ولم يكن ذلك ليتحقق إلا بدعم ومساندة وإيمان مطلق بدور المرأة وقدراتها في مسيرة التنمية والنهضة الشاملة، من جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ، الذي لا يتوقف لحظة عن دعم المرأة الإماراتية لكي تكون شريكا لأخيها الرجل في الإنجاز والنهضة الشاملة التي تعيشها الإمارات.

وأوضح معاليه أن ما تم من إنجازات وتشريعات تصب في صالح المرأة، تكشف لنا أن الإمارات في مقدمة دول العالم في مجال تمكين المرأة، مشيدا بالجهود الكبيرة والمقدرة التي قامت بها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على مدى ما يزيد على خمسة عقود لدعم كافة قضايا المرأة، مؤكدا أن كل إماراتي يعتز كثيرا بجهود "أم الإمارات" وأياديها البيضاء على الجميع.