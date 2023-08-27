عهود الرومي: يوم المرأة الإماراتية فرصة للاحتفاء بإنجازاتها ومساهمتها النوعية

أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن يوم المرأة الإماراتية يعد فرصة للاحتفاء بالإنجازات التي حققتها المرأة ومساهمتها النوعية في مختلف القطاعات والمسارات التنموية بدولة الإمارات، فقد لعبت المرأة دوراً محورياً في ريادة حاضرنا وتصميم مستقبلنا بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، التي مكنّت المرأة، وطورت قدراتها، وعززت مكانتها، وفتحت أمامها آفاقاً جديدة لتؤدي مسؤولياتها تجاه مجتمعها ورفعة وطنها. وأضافت معاليها في تصريح بهذه المناسبة: لقد سخرت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، كافة الإمكانات والسبل لدعم وتمكين المرأة الإماراتية وتحقيق التوازن بين الجنسين، لتصبح ثقافة مجتمعية، وتأتي احتفالات يوم المرأة الإماراتية لهذا العام، التي تقام تحت شعار «نتشارك للغد»، لتحتفي بجهود المرأة الإماراتية ومساهمتها الفاعلة في معالجة التحديات البيئة ورؤيتها لاستدامة الموارد لأجيال الحاضر والمستقبل. وأكدت معالي عهود الرومي أن المرأة الإماراتية خطت خطوات واسعة وتركت بصمات واضحة في مختلف القطاعات، وعززت حضورها المؤثر على الصعيدين المحلي والعالمي، مشيرة إلى أن التجربة الإماراتية في تمكين المرأة تشكل نموذجاً عالمياً ملهماً، حيث تتصدر الإمارات 30 مؤشراً عالمياً في مؤشرات التوازن بين الجنسين، ما يعكس أولوية تمكين المرأة في فكر القيادة، باعتبارها شريكاً رئيساً في مسيرة التنمية والتطور.