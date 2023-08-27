سارة الأميري: المرأة الإماراتية شريك فاعل في نهضة وازدهار دولة الإمارات

أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، أن النجاحات والإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية في المجالات والمواقع كافة، تستند إلى مسيرة من الدعم والتحفيز أولتها قيادتنا الرشيدة للمرأة على مدار العقود الخمس الماضية، أتاحت لها لعب دور محوري وفاعل في نهضة وازدهار دولة الإمارات وأن تكون على الدوام شريكاً أساسياً في النمو والتطور. وقالت معاليها في تصريح، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: «ما نفخر به في دولة الإمارات أن نجاحات وإنجازات المرأة الإماراتية كانت ولا تزال حاضرة على اختلاف مراحل تطور ونهضة مجتمعنا، وتواكب على الدوام توجيهات قيادتنا الرشيدة، وحالياً ومع الرؤية الاستشرافية للمستقبل والتوجه نحو ضمان مستقبل أفضل مستدام، فإن المرأة الإماراتية تعزز دوماً حضورها وشراكتها الفاعلة والقوية عبر التسلح بالعلم والمعرفة، والبحث، والتطوير، والابتكار». وأضافت معاليها: «يزخر مجتمعنا بنماذج مشرقة للمرأة الإماراتية، يلعبن دوراً حيوياً في مجال العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وتصل نسبة خريجات جامعاتنا الحكومية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات إلى نحو 56 في المئة». وتابعت: أن الاحتفال بهذا اليوم الوطني المهم يعد فرصة نتوجه من خلالها بكل معاني الشكر والعرفان لقيادتنا الرشيدة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، لدعمهم المستمر لتمكين المرأة الإماراتية في المجالات العلمية والمهنية والمعرفية كافة. ورفعت معاليها أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، للدعم الذي تقدمه للمرأة الإماراتية، والذي أثمر عن إنجازات نسائية غير مسبوقة.