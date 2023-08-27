الإثنين 28 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

كوريا الشمالية تعيد فتح حدودها أمام مواطنيها المقيمين في الخارج

أرشيفية
27 أغسطس 2023 08:46

خطت كوريا الشمالية خطوة نحو مزيد من الانفتاح بعد عزلة صارمة فرضتها في حقبة جائحة كوفيد-19، إذ ذكرت وسائل إعلام رسمية الأحد أن المقيمين في الخارج سُمح لهم بدخول البلد مجدداً.

وأفاد تقرير لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن المركز الرئيسي للوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ أعلن أن "المواطنين في الخارج سُمح لهم بالعودة إلى ديارهم". وذكر أن "العائدين سيوضعون تحت مراقبة طبية مناسبة في أجنحة الحجر الصحي لمدة أسبوع".

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو بيونج يانج إلى العودة للدبلوماسية والحوار
«التضخم» وآثار«كورونا» يزيدان فقراء العالم 68 مليون شخص

وأضاف التقرير أن القرار اتخذ في ضوء "تراجع الوضع الوبائي في كل أنحاء العالم".

أغلقت كوريا الشمالية حدودها أوائل عام 2020 لكبح انتشار فيروس كورونا، غير أنه كانت هناك مؤشرات متزايدة مؤخراً على وجود اتجاه لإعادة فتحها.

المصدر: وكالات
بيونج يانج
كورونا
كوريا الشمالية
آخر الأخبار
«المعاشات»
الإمارات
"المعاشات" تطلق حملة تحديث بيانات أصحاب الأعمال
اليوم 11:34
لامال «صاروخ برشلوني» في سماء «كتالونيا»!
الرياضي
لامال «صاروخ برشلوني» في سماء «كتالونيا»!
اليوم 11:33
«ختامها عرب» في «مونديال القوى»
الرياضي
«ختامها عرب» في «مونديال القوى»
اليوم 11:31
سارة المزروعي، أول كابتن قطار إماراتية
الإمارات
أول كابتن قطار إماراتية.. نموذج مُلهم
اليوم 11:28
سبائك من الذهب
الاقتصادي
الذهب يربح دولارين في المعاملات الفورية
اليوم 11:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©