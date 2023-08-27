كوريا الشمالية تعيد فتح حدودها أمام مواطنيها المقيمين في الخارج

خطت كوريا الشمالية خطوة نحو مزيد من الانفتاح بعد عزلة صارمة فرضتها في حقبة جائحة كوفيد-19، إذ ذكرت وسائل إعلام رسمية الأحد أن المقيمين في الخارج سُمح لهم بدخول البلد مجدداً.

وأفاد تقرير لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن المركز الرئيسي للوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ أعلن أن "المواطنين في الخارج سُمح لهم بالعودة إلى ديارهم". وذكر أن "العائدين سيوضعون تحت مراقبة طبية مناسبة في أجنحة الحجر الصحي لمدة أسبوع".

وأضاف التقرير أن القرار اتخذ في ضوء "تراجع الوضع الوبائي في كل أنحاء العالم".

أغلقت كوريا الشمالية حدودها أوائل عام 2020 لكبح انتشار فيروس كورونا، غير أنه كانت هناك مؤشرات متزايدة مؤخراً على وجود اتجاه لإعادة فتحها.



