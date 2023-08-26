الأحد 27 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

النيابة العامة: 200 ألف إجراء عن بُعد خلال النصف الأول

النيابة العامة: 200 ألف إجراء عن بُعد خلال النصف الأول
27 أغسطس 2023 01:36

أبوظبي (وام) 

أخبار ذات صلة
الشحي يحلم بذهبية الحزام الأسود في «أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو»
اتحاد الكرة يشارك في دورة «الفيفا» للقيادات الفنية

كشفت النيابة العامة للدولة أن الإجراءات التي اتخذتها عن بُعد خلال النصف الأول لعام 2023، بلغت 203681 إجراء، توزعت بين الإجراءات المرتبطة بالدعاوى الجزائية من تحقيقات وخدمات ذكية.
وأشارت النيابة العامة إلى إصدارها 6691 أمراً جزائياً، واتخاذ إجراءات تنفيذ 64465 للأحكام القضائية، وتلقي 126442 طلباً مقدماً إلكترونياً بنسبة تنفيذ وصلت إلى 98%، وإجراء 6083 تحقيقاً عن بُعد.
وتؤكد النيابة العامة عبر هذه المؤشرات حرصها على توظيف الوسائل التقنية الحديثة في أعمالها لتحقيق التميز والارتقاء بالعمل بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة لشفافية النظام القضائي واستقلاله.
وتوفر النيابة العامة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي ما يقارب 50 خدمة لتلبية احتياجات المتعاملين في سهولة، أبرزها تقديم العرائض والتظلمات وطلبات الطعن على الأحكام، وباقة تنفيذ الأحكام، والخدمات المالية والمعلوماتية، والكفالات، والأمانات والاستعلام عن القضايا والخبراء والمحامين والمترجمين والنسخ والتصوير.

الإمارات
النيابة العامة
آخر الأخبار
محمد بن راشد للطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي: بكم يسمو الوطن
الإمارات
محمد بن راشد للطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي: بكم يسمو الوطن
اليوم 19:50
«قذيفة رودري» تهدي «السيتي» قمة «البريميرليج»
الرياضي
«قذيفة رودري» تهدي «السيتي» قمة «البريميرليج»
اليوم 19:28
رئيس الدولة يبارك للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور العام الدراسي الجديد
الإمارات
رئيس الدولة يبارك للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور العام الدراسي الجديد
اليوم 19:28
أمل الهدابي: مسيرة من الإنجازات والنجاحات
الإمارات
أمل الهدابي: مسيرة من الإنجازات والنجاحات
اليوم 19:08
حطام المقاتلتين الأوكرانيتين قرب كييف
عربي ودولي
أوكرانيا تحقق في مقتل 3 طيارين بتحطم مقاتلتين
اليوم 19:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©