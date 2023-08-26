موزة بنت مبارك: المرأة الإماراتية.. شريك أساسي في المجتمع

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الشيخة الدكتورة موزة بنت مبارك بن محمد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة المباركة، أن المرأة الإماراتية سجلت منجزات وطنية رائدة منذ انطلاق مسيرة الاتحاد، وقدمت إسهامات بارزة في مسيرة التنمية الوطنية ونجحت في ترجمة توجيهات القائد المؤسس المغفور له الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي آمن بأن المرأة شريك أساسي في المجتمع.

وأشارت إلى أن المرأة الإماراتية حققت منجزات وطنية في جميع ميادين العمل والإنتاج، فالمرأة الإماراتية تحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي هيأ للمرأة الإماراتية بيئة محفزة على الإبداع والريادة والتميز من خلال منظومة متكاملة من التشريعات والقوانين التي تدعم مكانة المرأة وتمكن لها في المجتمع.

وأشادت بالدور الرائد لسمو الوالدة الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» التي ساندت المرأة طوال عقود ودعمت مسيرتها وحفزتها على الإبداع والتميز.