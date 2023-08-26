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طارق الحوسني: المرأة الإماراتية.. تفوق وريادة

طارق الحوسني: المرأة الإماراتية.. تفوق وريادة
27 أغسطس 2023 01:35

أبوظبي (الاتحاد)
 
قال طارق عبدالرحيم الحوسني، الأمين العام لمجلس التوازن: «ما حققته المرأة الإماراتية خلال مسيرة تمكينها الحافلة بالإنجازات والنجاحات، يؤكد تفوقها ودورها الريادي وإسهاماتها المتميزة في نهضة الدولة المستدامة، حيث عززت المرأة الإماراتية حضورها لتصبح شريكاً فاعلاً في برامج وخطط التنمية منذ تأسيس الدولة، وذلك بفضل دعم القيادة الرشيدة وفق رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، لتعزيز السياسات الداعمة لتمكين المرأة في الإمارات ورسم الاستراتيجيات لمواصلة للارتقاء بقدراتها وتزويدها بالإمكانيات التي تسهم في دفع إنجازاتها نحو المراكز العالمية». 
وتابع: «بفضل التوجيهات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة، نؤمن في (مجلس التوازن) بالدور الحيوي للمرأة الإماراتية ونسعى لخلق الفرص اللازمة لتعزيز مشاركتها الفعالة وتوفير أفضل الإمكانيات لتطوير قدراتها وتوظيفها بالصورة الأمثل».

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