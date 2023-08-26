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علي بن حرمل: "الإماراتية" ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الوطنية

علي بن حرمل: "الإماراتية" ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الوطنية
27 أغسطس 2023 01:35

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، أن المرأة الإماراتية قدمت نموذجاً بارزاً في العطاء الوطني ورفع معدلات التنمية في جميع المجالات وساهمت بفعالية وكفاءة في تطور وتقدم مسيرة الاتحاد خلال العقود الخمسة الماضية مترجمة توجيهات القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» ورؤيتها الثاقبة لدورها ورسالتها في بناء الوطن وتعزيز التلاحم الأسري والمجتمعي وهو نهج يواصل السير عليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مما دفع بالمرأة الإماراتية إلى صدارة مؤشرات التنافسية الدولية لما تحظى به من رعاية واهتمام ومنظومة وطنية متكاملة من التشريعات والقوانين التي تكفل لها حقوقها وواجباتها دون تمييز وفي إطار شامل من التوازن بين الجنسين.
وقال د. علي بن حرمل: «إننا نفخر في دولة الإمارات بالمكانة الرائدة التي أولتها القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية حيث شكلت المرأة أحد الركائز الأساسية في مسيرة التنمية الوطنية طوال العقود الماضية».

 

علي بن حرمل
جامعة أبوظبي
المرأة الإماراتية
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