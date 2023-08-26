الأحد 27 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

سلامة العميمي: الإماراتيات ملهمات

سلامة العميمي: الإماراتيات ملهمات
27 أغسطس 2023 01:35

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أمل الهدابي: مسيرة من الإنجازات والنجاحات
الإمارات تحتفل غداً بـ«يوم المرأة الإماراتية»

أشادت سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية - «معاً» بيوم المرأة الإماراتي، حيث يمثل فرصة للاحتفال بالإنجازات اللافتة التي حققتها المرأة في بلادنا ومناسبة لتسليط الضوء على القدرات الكامنة لدى الإماراتيين والآفاق التي يمكنهم الوصول إليها عند توفر الدعم والفرص المناسبة. وقالت: يندرج تمكين المجتمع وتماسكه في صميم أهدافنا في هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، ونفخر بأن فريقنا يضم العديد من النساء الإماراتيات الملهمات سواء داخل الهيئة أو في مجتمع إمارة أبوظبي عموماً، وفيما يأتي يوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار «نتشارك للغد» تماشياً مع عام الاستدامة، تلتزم هيئة «معاً» بتمكين القطاع الثالث عبر مبادرات تدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتعزز أواصر التعاون في مجتمع أبوظبي.

سلامة العميمي
وم المرأة الإماراتية
المرأة الإماراتية
آخر الأخبار
محمد بن راشد للطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي: بكم يسمو الوطن
الإمارات
محمد بن راشد للطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي: بكم يسمو الوطن
اليوم 19:50
«قذيفة رودري» تهدي «السيتي» قمة «البريميرليج»
الرياضي
«قذيفة رودري» تهدي «السيتي» قمة «البريميرليج»
اليوم 19:28
رئيس الدولة يبارك للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور العام الدراسي الجديد
الإمارات
رئيس الدولة يبارك للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور العام الدراسي الجديد
اليوم 19:28
أمل الهدابي: مسيرة من الإنجازات والنجاحات
الإمارات
أمل الهدابي: مسيرة من الإنجازات والنجاحات
اليوم 19:08
حطام المقاتلتين الأوكرانيتين قرب كييف
عربي ودولي
أوكرانيا تحقق في مقتل 3 طيارين بتحطم مقاتلتين
اليوم 19:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©