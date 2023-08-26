سلامة العميمي: الإماراتيات ملهمات

أبوظبي (الاتحاد)

أشادت سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية - «معاً» بيوم المرأة الإماراتي، حيث يمثل فرصة للاحتفال بالإنجازات اللافتة التي حققتها المرأة في بلادنا ومناسبة لتسليط الضوء على القدرات الكامنة لدى الإماراتيين والآفاق التي يمكنهم الوصول إليها عند توفر الدعم والفرص المناسبة. وقالت: يندرج تمكين المجتمع وتماسكه في صميم أهدافنا في هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، ونفخر بأن فريقنا يضم العديد من النساء الإماراتيات الملهمات سواء داخل الهيئة أو في مجتمع إمارة أبوظبي عموماً، وفيما يأتي يوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار «نتشارك للغد» تماشياً مع عام الاستدامة، تلتزم هيئة «معاً» بتمكين القطاع الثالث عبر مبادرات تدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتعزز أواصر التعاون في مجتمع أبوظبي.