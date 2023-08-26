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سالم القبيسي: المرأة الإماراتية.. قدرات استثنائية

سالم القبيسي: المرأة الإماراتية.. قدرات استثنائية
27 أغسطس 2023 01:35

أبوظبي (الاتحاد)

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قال سالم بطي سالم القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، «على مدار السنوات الماضية، أظهرت المرأة الإماراتية قدرات استثنائية في مختلف المجالات والقطاعات ومن بينها قطاع الفضاء لتقدم مشاركة فاعلة ومتميزة وتجربة رائدة ونموذجاً مُلهماً للمرأة العربية في تحقيق الإنجازات والنجاحات التي تسهم في بناء مجتمع متطور ومزدهر».
وتابع، «في هذا اليوم الخاص، نستذكر دور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، في وضع اللبنات الأولى لتمكين المرأة الإماراتية، من خلال تقديم دعم لامحدود ساهم في تحقيقها لإنجازات متفردة على جميع الصعد».
وأضاف: «منذ اللحظات الأولى لتأسيس وكالة الإمارات للفضاء وضعنا استراتيجية مستدامة لدعم المرأة وتمكينها من النجاح في ظل بيئة متفردة ومحفزة حيث وصل عدد الكفاءات النسائية إلى 47%، منهن 14% في مناصب قيادية».

المرأة الإماراتية
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