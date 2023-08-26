«خليفة التربوية»: المرأة الإماراتية حققت منجزات وطنية

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية على أن المرأة الإماراتية قدمت منجزات وطنية رائدة منذ انطلاق مسيرة الاتحاد، ونجحت في أن تترجم رؤية القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن برسالتها ودورها كشريك في التنمية الوطنية وبناء دولة الاتحاد، وخلال الخمسين الماضية سطرت المرأة الإماراتية في سجلات المجد مكتسبات حضارية بارزة في مختلف ميادين العمل الوطني وتصدرت قوائم التميز في التنمية الوطنية ومسيرة النهضة الحضارية التي يشهدها الوطن.

وأشادت العفيفي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لمسيرة النهضة الحضارية وحرص سموه على تهيئة البيئة المعززة لإبداع المرأة وريادتها وتميزها، فقد سنت الحكومة الرشيدة القوانين والتشريعات التي تكفل للمرأة حقوقها وواجباتها في إطار شامل من استراتيجية تحقيق التوازن بين الجنسين، وتمكين المرأة في جميع مجالات العمل الوطني من تعليم وعمل ورعاية أسرة وخدمة مجتمع.