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فايز النهدي: المرأة الإماراتية نموذج مشرف

فايز النهدي: المرأة الإماراتية نموذج مشرف
27 أغسطس 2023 01:36

أبوظبي (الاتحاد)

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قال المهندس فايز النهدي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجمع توازن الصناعي: «نحتفي في هذا اليوم بالمرأة الإماراتية والإنجازات التي تحققها في  المجالات كافة لتصبح نموذجاً مشرفاً لريادة المرأة وقدوة يحتذى بها على مستوى المنطقة والعالم، ونحرص خلال عملنا في (مجمع توازن الصناعي) على تسخير كل المقومات التي تعزز جاهزية المرأة الإماراتية لتؤدي أدواراً ريادية في قطاع الصناعات الدفاعية، وتترك بصمات واضحة في مسيرة العمل في جميع المجالات التي يشملها هذا القطاع الحيوي، حيث تشكل المرأة الإماراتية ركيزة أساسية في هذا القطاع والدليل على ذلك ارتفاع نسبة تمثيلها وتبوؤها مناصب قيادية أثبتت من خلالها تمتعها بحس عالٍ من المسؤولية، وحققت إنجازاتٍ برهنت على دورها المؤثر في التخطيط والتنفيذ وفقاً للتوجهات والرؤى المستقبلية للدولة». 
وتابع: «نؤكد أن المرأة الإماراتية تحظى بدعم غير محدود، وذلك من خلال تنفيذ المبادرات ووضع الخطط التي تضمن رفدها بالمهارات والعلوم المستقبلية التي تسهم في تعزيز دورها في استدامة التنمية ودعم الاستراتيجيات الوطنية، لاسيما في مجال الاقتصاد والصناعات والابتكار وريادة الأعمال، إضافة إلى توفير الفرص ومنحها الثقة لتحقيق مشاركة فعالة أكبر في الجهود المبذولة نحو المستقبل».

المرأة الإماراتية
يوم المرأة الإماراتية
الإمارات
مجمع توازن الصناعي
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