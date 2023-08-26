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منى الجابر: المرأة الإماراتية.. إنجازات ونجاحات

منى الجابر: المرأة الإماراتية.. إنجازات ونجاحات
27 أغسطس 2023 01:36

أبوظبي (الاتحاد)

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 قالت منى أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية: «يأتي يوم 28 من أغسطس من كل عام تأكيداً على إنجازات ونجاحات المرأة الإماراتية التي تحققت خلال رحلة تمكينها التي بدأت قبل 50 عاماً مع تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وحظيت بدعم متواصل من القيادة الرشيدة ومن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، والتي حرصت على مشاركة المرأة في جميع المجالات التنموية بالدولة لتثبت كفاءتها وتميزها وحضورها القوي والفاعل في خدمة الوطن.
وتابعت: «إن تخصيص يوم للمرأة يبعث شعوراً بالفخر ويعد دافعاً للإنجاز والطموح نحو الأفضل من خلال توظيف الخبرات والمهارات المُكتسبة في كل القطاعات، لتوظيفها في الطريق نحو مئوية الإمارات 2071 والذي يحمل الكثير من البرامج الطموحة والآفاق الواسعة للمرأة الإماراتية». 
وأضافت: «في هذا اليوم نهنئ (أم الإمارات) ونهنئ أنفسنا بما حققته المرأة الإماراتية من مساهمات في جهود التنمية ونهضة الدولة في مختلف مجالات العمل الوطني وفقاً لرؤية القيادة الرشيدة التي ظلت تسعى لتعزيز دور المرأة وتمكينها».

المرأة الإماراتية
يوم المرأة الإماراتية
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