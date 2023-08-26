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هدى الخميس: أم الإمارات مسيرة عطاء في محبة الإنسانية

هدى الخميس: أم الإمارات مسيرة عطاء في محبة الإنسانية
27 أغسطس 2023 01:36

أبوظبي (الاتحاد)

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قالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون: يحلُّ يوم المرأة الإماراتية في 28 أغسطس من كل عام، واعداً بكل خير، معبراً عن عظيم الإنجاز طوال سنوات عديدة مضت، في دولةٍ وعت مبكراً معنى أن تكون المرأة الإماراتية صانعةً للهوية، مدرسةً للأجيال، وإنّ احتفالنا بهذا اليوم، لم يكن ليعكس هذه الدلالات العظيمة، والمشاعر الغامرة بالاعتزاز والفخر، إلا بريادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أم الإمارات، ومسيرة عطائها في محبة الإنسانية، وحرصها على تمكين المرأة، نهج زايد الخير.
وتابعت: في يوم المرأة الإماراتية، أرفع أسمى التهاني إلى مقام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، أم الإمارات، وإنها لمناسبة غالية، أستعيد فيها كل لحظات التوجيه والرعاية والاهتمام من سموّها، بشخصيتها الاستثنائية، ممتنةً لهذا القدر من الإلهام، والقيم الشخصية التي رسّختها فينا، من الاستثمار في الإنسان والتنمية المستدامة، من التواضع والرحمة والمحبة والأخوة الإنسانية، والوعي بأهمية العلم والمعرفة، والفكر، والثقافة، والكلمة.

هدى الخميس
أبوظبي للثقافة والفنون
يوم المرأة الإماراتية
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