«الشارقة للتعليم الخاص» تنفذ زيارات ميدانية للمدارس

الشارقة (الاتحاد)

تنفذ هيئة الشارقة للتعليم الخاص سلسلة من الزيارات التفقدية لعدد من المدارس الخاصة في الإمارة، تزامناً مع بدء العام الدراسي الجديد، وذلك بهدف التأكد من استعدادات المدارس والمؤسسات التعليمية التابعة لها، وفق المؤشرات والمعايير الخاصة لبدء العام الجديد 2023- 2024.

وترأس الوفد الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، يرافقها علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وأعضاء الهيئة الإدارية. تهدف هذه الجولات إلى تعزيز التفاعل المباشر مع المدارس الخاصة في الإمارة وتقديم الدعم والإشراف المباشر. ستشمل الجولات زيارة 14 مدرسة خاصة مختلفة، حيث ستلتقي مديري المدارس والمعلمين، وستقوم بجولات داخل الفصول والمرافق المختلفة، ستكون هذه الفرصة مثمرة للاطلاع على استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد، ومتابعة جاهزية الفصول الدراسية ومصادر التعلم.

وتهدف سلسلة الزيارات التي تستمر حتى نهاية الأسبوع الثالث من الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد إلى زيارة مدارس خاصة تتبع مناهج تعليمية متنوعة، لتفقد سير انتظام الدوام وسير العملية التعليمية، والتحقق من البرامج الدراسية والخطط المعتمدة، وتقديم الدعم اللازم للمدارس، ولضمان توفر تجربة تعليمية متميزة للطلاب، حيث تحرص الهيئة على تقديم المساندة والتوجيه، وتوفير الإمكانيات الضرورية لضمان تحقيق أعلى مستويات التميز التعليمي.

من جانبه هنأ علي الحوسني، مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، الهيئات الإدارية والتدريسية والطلبة بالعام الدراسي الجديد، متمنياً التوفيق والسداد للجميع، وأن يكون عاماً دراسياً حافلاً بالإنجازات والنجاحات للطلبة في مختلف المراحل الدراسية، مثمناً في السياق ذاته ما بذلته الإدارات المدرسية التي سخرت كافة إمكاناتها المادية والبشرية لانطلاقة سلسة ومتميزة للعام الدراسي، لافتاً إلى عملهم خلال الفترة التي سبقت بدء دوام الطلبة لمتابعة وتهيئة البيئة المدرسية وتوفير التجهيزات اللازمة.

وذكر أن الهيئة أطلقت حملة العودة إلى المدارس هذا العام تحت شعار «بالعلم نرقى»، كما أشاد بنهج العمل الميداني والذي تأتي هذه الزيارات في إطاره، كما أبدى تفاؤله بالعام الدراسي، داعياً أن يكون عام خير على الجميع، حافلاً بالعطاء والنماء بتضافر جهود جميع الإدارات لتحقيق رؤية الإمارة الطموحة في تعليم متميز قادر على المنافسة عالمياً.

هذا، وسيتفقد الوفد الزائر تطبيق المدارس لبرامج ومبادرات الهيئة، ومن بينها متابعة آليات تطبيق برنامج «معلم وافتخر» الأول من نوعه على مستوى الدولة، وهو جزء من مشروع سلطان القاسمي للتوطين في القطاع الخاص بالإمارة، وأحد أهم المشاريع الهادفة إلى توفير فرص عمل مناسبة في القطاع الخاص للمواطنين الباحثين عن العمل، وفقاً للكفاءة والقدرات.