%100 جاهزية المدارس لانطلاق العام الدراسي الجديد

إبراهيم سليم (أبوظبي)

تستقبل المدارس الطلبة غداً الاثنين، مع أول أيام العام الدراسي الجديد، 2023/ 2024، حيث يتوجه إلى مقاعد الدراسة أكثر من 290 ألف طالب وطالبة بالمدارس الحكومية على مستوى الدولة، موزعين على 523 مدرسة، وأكثر من 23 ألف معلم ومعلمة وإداري، بمختلف إمارات الدولة، مع جاهزية 100% بالمدارس الحكومية، كما تم افتتاح 14 مدرسة جديدة في مختلف إمارات الدولة، وذلك ضمن خطة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، الهادفة إلى مواكبة التوسع السكاني في الدولة، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات التعليم الحكومي.. كما يبدأ العام بزيادة وصلت إلى 18 مدرسة تستقبل 13 ألف طالب وطالبة ضمن نموذج «مدارس الأجيال».

قالت حصة أحمد رشيد، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع التطوير المدرسي في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي: نستقبل العام الدراسي الجديد بواقع أكثر من 23 ألف قيادي ومعلم اختصاصيين، أنهوا أسبوع التدريب التخصصي الذي انطلق من 22 الجاري، وانتهى يوم 25 الجاري، علماً بأن التدريب التخصصي سيستمر خلال الفصول الأول والثاني والثالث إلى نهاية العام الدراسي، وتم التركيز على جودة التدريس، والتعليم المستدام وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التوليدي في المواد وفي آليات التدريس.

وأضافت: فعالياتنا مستمرة على مدار السنة ولدينا برامج مخصصة لجميع الفئات منها على سبيل المثال «حوار القيادات» للقيادات المدرسية، وتم التركيز فيه على التميز المؤسسي، ومنتدى الأفكار الملهمة والمعني بتطبيق أفضل الممارسات التعليمية على مستوى المدارس الحكومية، كما هناك فعاليات مستمرة لمواكبة الأحداث على مستوى المدارس الحكومية على مستوى الدولة، إذ أن هناك برامج متخصصة في ما يتعلق بـCOP28 سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمر الظاهري، مدير العمليات التشغيلية للمدارس بالإنابة، أن مدارس أجيال أصبحت تستقطب عدداً كبيراً من الطلبة، ومع الإعلان عن إضافة 8 مدارس، وصل عدد مدارس أجيال إلى 18 مدرسة، وارتفع عدد الطلاب المقيدين من 5 آلاف و900 طالب إلى 13 ألف طالب، وهذا مؤشر على زيادة الطلب على الالتحاق وقيد الطلاب في هذه المدارس.

وأكد أن «التجهيزات للعام الدراسي لا تنتهي في قطاع التعليم، والعمل مستمر، والتوظيف عملية ديناميكية في قطاع التعليم، مستمرة على طوال العام ولذا يتم وضع خطط استباقية، لحصر احتياجات الميدان التربوي بصفة مستمرة، وهذا بشكل عام». وقال إن هناك معايير موضوعة عند اختيار الكادر التربوي، وتنسيقاً مع شركائنا المحليين في الجامعات لرفد الميدان التربوي بكوادر مواطنة تتماشى مع احتياجاتنا وفق الخطط الموضوعة، وزيادة عدد المواطنين العاملين في المجال التربوي والارتقاء بالكفاءات المواطنة بما يخدم العملية التربوية، وفق رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة.