565 مظلة جديدة توفر خدمة انتظار مميزة للحافلات في أبوظبي

إيهاب الرفاعي (أبوظبي)

انتهى مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل من إنشاء (25) مظلة انتظار حافلات جديدة خلال العام الماضي ليبلغ إجمالي عدد مظلات الانتظار في الإمارة 565 مظلة توفر للمتعاملين خدمة انتظار مميزة مع أعلى مستويات الراحة والأمان، وذلك سعياً من مركز النقل المتكامل إلى إرساء بنية تحتية متطورة ومستدامة توفر أفضل الخدمات لمستخدمي الحافلات.

وحرص المركز على توفير المظلات في مناطق مختلفة بإمارة أبوظبي، يتم اختيار مواقعها حسب الأهمية من ناحية عدد الركاب وعدد خطوط مسار الحافلات، ويأتي توفير مظلات انتظار مكيفة ضمن مشروع المركز لتطوير بنية تحتية حديثة لمرافق النقل في الإمارة. ويحرص مركز النقل المتكامل على توفير مظلات انتظار الحافلات ضمن مشروع متكامل يواكب الطلب المتزايد من سكان الإمارة على استخدام حافلات النقل العام نظراً لمساراتها المتنوعة والمتكاملة والخدمات المريحة والمتطورة التي توفرها بين مختلف النقاط والمناطق بما فيها تجمعات قطاع الأعمال ومراكز التسوق والفنادق والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، وغيرها من الجهات الخدمية والمناطق الحيوية الأخرى.

ينفذ مركز النقل المتكامل مخططاً تطويرياً لقطاع النقل بالحافلات العامة يستهدف توفير وسائل نقل مريحة وآمنة تلبي احتياجات الجمهور، بما يتوافق مع رؤية المركز الرامية إلى تعزيز الحياة المعيشية في إمارة أبوظبي. وكشفت إحصائيات مركز النقل المتكامل عن ارتفاع عدد مستخدمي الحافلات العامة في أبوظبي خلال العام الماضي بنسبة 32.4%، حيث بلغ عدد رحلات الركاب الذين استخدموا حافلات النقل العام خلال عام 2022 الماضي 70.6 مليون رحلة راكب، فيما كان عدد رحلات الركاب خلال العام الذي سبقه 2021، قد بلغ 53.3 مليون رحلة راكب.

توسعة

شهد العام 2022 إضافة خدمات جديدة إلى شبكة النقل بالحافلات العامة منها خدمة «أبوظبي إكسبرس»، وتوسيع نطاق عمل خدمة «حافلة عند الطلب» لتشمل جزيرة السعديات، حيث تتيح هذه الخدمة للقاطنين هناك والزائرين والسياح فرصة التنقل بطريقة ذكية وسهلة بين مختلف المناطق السكنية والمرافق الخدمية والسياحية والترفيهية داخل الجزيرة، والتي تشمل الفنادق والشواطئ والمنتجعات والمطاعم الشهيرة إضافة إلى المؤسسات التجارية والتعليمية والمعالم التراثية والثقافية والفنية وأبرزها متحف اللوفر أبوظبي، وجزيرة السعديات .