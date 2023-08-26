«مختبر أم القيوين» يفحص 3946 عينة غذائية

سعيد أحمد (أم القيوين)

أجرى مختبر البيئة والأغذية المركزي التابع لدائرة بلدية أم القيوين، أكثر من 3946 فحصاً وتحليلاً لعينات غذائية خلال العام الجاري، منها 1167 عينة استيراد وتصدير، و252 عينة مياه شرب، و84 عينة زيت، بالإضافة إلى استلام وتحليل 92 عينة بيئية، تضم مياه الصرف الصحي والآبار وخزنات المياه والمسابح، وعلف الحيوان وغيرها.

وقالت هيفاء علي سيف، القائم بأعمال مدير قطاع حماية البيئة والسلامة العامة ببلدية أم القيوين: إن معظم العينات تخضع للتحاليل بشكل دوري، للتأكد من صحة وسلامة الأغذية الواردة والمصدرة في الإمارة، لافتة إلى أن المختبر يوفر خدمات فحص وتحليل العينات، باستخدام أجهزة حديثة تكشف عن السموم الفطرية ونسبة الكلور الحر والرطوبة وصلاحية الزيوت والمشروبات، ونسبة الدهون والبروتين في منتجات الألبان، وذلك وفق أحدث الأساليب والمعايير المتبعة.

وأشارت إلى أن خدمات المختبر، تشمل فحص وتحليل الملوثات المادية كالملوثات العضوية، ومخلفات الزيت والشحوم، وخدمة فحص وتحليل مياه الصرف الصحي المعالجة، ومياه المسابح والزراعة والري، والأسمدة والأعلاف الحيوانية، ومخلفات المصانع ومياه الخزانات على المباني السكنية والمستشفيات والمدارس، فضلاً عن الملوثات غير العضوية كالمعادن الثقيلة من الرصاص والزنك والزئبق والزرنيخ والكروم وغيرها.‏

خدمة مجانية

أكدت أن المختبر يجري التحاليل المايكروبيولوجية، التي تكشف عن أنواع من البكتيريا الموجودة في العينات البيئية والغذائية، ويقدم خدمة تحليل مجانية للمجتمع والجمهور، من خلال تحليل العينات الغذائية التي ترد عليها ملاحظة أو شكوى، بالتعاون مع قسم التفتيش الغذائي بالدائرة، مؤكدة أن جميع التحاليل تتم مطابقتها بالمواصفات والمقاييس الإماراتية والخليجية والمعايير الغذائية الدولية.