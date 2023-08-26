شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة «برد عليهم»

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت مديرية شرطة منطقة الظفرة بقطاع الأمن الجنائي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي مبادرة «برد عليهم» الإنسانية، وتضمنت تقديم المياه والعصائر والوجبات الصحية والمظلات والهدايا للعمال في المواقع الإنشائية، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية.

وأوضح العميد محمد حمدان المنظري، نائب المدير للشؤون الإدارية والعمليات في مديرية شرطة منطقة الظفرة، أن المبادرة التي نفذها قسم العلاقات العامة في المديرية تهدف إلى التخفيف عن العمال، وإسعادهم وتعزيز قيم العمل الخيري والإنساني، وإبراز دور شرطة أبوظبي في تعزيز هذه الخدمة الإنسانية للفئة العمالية من المجتمع، وحماية العمال من آثار العطش السلبية وقت العمل في الظهيرة تحت أشعة الشمس.

وأكد اهتمام المديرية بالقيم الإنسانية النبيلة، وسعيها المستمر للتواصل مع كل شرائح المجتمع، وتعزيز التراحم والتكافل، وبناء جسور التعاون والشراكة، لافتاً إلى أنه تمت توعية العمال بإجراءات السلامة العامة، وخصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار إلى أن العمال من الفئات المساندة في المجتمع، ويحتاجون إلى الدعم المادي والمعنوي، فهم شركاء في مسيرة التطوير التي تشهدها بلادنا في مختلف المجالات.

اعتزاز

وعبر العمال عن سعادتهم واعتزازهم بمبادرات شرطة أبوظبي الإنسانية، والتي تنفذ سنوياً ضمن اهتمامها المستمر بفئة العمال وتأكيد دورهم في مسيرة التنمية والتطوير ومساندتهم ودعمهم دائماً في مختلف الظروف. وحضر الفعالية المقدم أحمد سالم الحمادي، رئيس قسم العلاقات العامه بمديرية شرطة منطقة الظفرة، وعدد من المنتسبين.