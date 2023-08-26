«شرطة الشارقة» تطلع على مركز نظم المعلومات بشرطة أبوظبي

الشارقة (الاتحاد)

اطلع وفد من شرطة الشارقة على أفضل الممارسات المطبقة في مركز نظم المعلومات والاتصالات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

والتقى العميد دكتور مهندس محمد عبد الله الزعابي مدير مركز نظم المعلومات والاتصالات، والعميد مهندس يعقوب يوسف الأحمد مدير إدارة البنية التحتية، بالوفد الزائر برئاسة العميد يوسف عبيد بن حرمول - مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بشرطة الشارقة.

واستمع الوفد لشرح حول نجاحات شرطة أبوظبي، والتي مكنتها من الحصول على المركز الأول في معيار إدارة البيانات والمعرفة لجائزة سمو وزير الداخلية 2022 - 2023.

وتعرف الوفد على مجالات برنامج إدارة البيانات وسُبل استثمار التقنيات الحديثة، وكيفية توظيف البيانات في دعم اتخاذ القرار.

وأكد الاجتماع أهمية تبادل المعارف العلمية والتخصصية لرفع كفاءة العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يعزز الجهود المستمرة لتطوير العمل الشرطي والأمني.