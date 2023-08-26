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شرطة دبي تستقبل وفداً من الطاير للسيارات

الحضور في صورة جماعية (من المصدر)
27 أغسطس 2023 01:36

دبي (الاتحاد)

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استقبل اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، حسين العسل، مدير مبيعات إقليمي في الطاير للسيارات، وباسل أصفري، مدير تسويق أول في الطاير للسيارات، بحضور اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، واللواء راشد الفلاسي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، وعدد من الضباط والأفراد في شرطة دبي.
وأشاد اللواء الغيثي بعلاقات الشراكة الفعالة والتعاون الوثيق بين شرطة دبي والطاير للسيارات، مثمناً جهودهم وحرصهم على دعم التوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي، والرؤية المستقبلية لشرطة دبي في ضمان استدامة نوعية الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين، مؤكداً الدور الحيوي لكافة الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، والحرص على تعزيز الجهود ضمن منظومة عمل تكاملية تدعم التوجهات والتطلعات المستقبلية لإمارة دبي.
وفي الختام، توجه اللواء الغيثي بالشكر إلى وفد الطاير للسيارات، نظير جهودهم وتعاونهم المستمر مع شرطة دبي.

شرطة دبي
دبي
سيف مهير المزروعي
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