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شرطة دبي تُسعد 50 يتيماً عبر مبادرة «لمسة أمل»

شرطة دبي تُسعد 50 يتيماً عبر مبادرة «لمسة أمل»
27 أغسطس 2023 01:36

دبي (الاتحاد)

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أطلقت مبادرة الروح الإيجابية التابعة للإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي مبادرة «لمسة أمل»، والتي استهدفت 50 طفلاً يتيماً من الملتحقين بالصف الأول وحتى الصف الخامس من المرحلة التأسيسية، لإسعادهم وإدخال البهجة على قلوبهم عبر توفير حقائب مدرسية ومستلزمات القرطاسية لهم، بحلول العام الدراسي.
وأكد العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، رئيس لجنة مبادرة «الروح الإيجابية»، أن مبادرة «لمسة أمل»، تدعم الجهود المجتمعية لشرطة دبي بين مختلف فئات المجتمع بمن فيهم الطلبة، وهو ما يعزز التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في إسعاد المجتمع.
وقالت فاطمة بوحجير، رئيس قسم المبادرات المجتمعية، منسقة مبادرة الروح الإيجابية: «استهدفنا 50 طفلاً يتيماً ممن دأبوا على المشاركة في فعاليات ومبادرة الروح الإيجابية  من الملتحقين بالصف الأول وحتى الصف الخامس من المرحلة التأسيسية، بغية إسعادهم مع انطلاق العام الدراسي الجديد».

دبي
شرطة دبي
إسعاد المجتمع
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