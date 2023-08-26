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أمطار متوسطة على بعض مناطق الدولة

أمطار متوسطة على بعض مناطق الدولة
26 أغسطس 2023 19:09

إبراهيم سليم (أبوظبي)
هطلت أمطار متوسطة، اليوم السبت، على بعض المناطق في الدولة حيث تهيأت الفرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 40 كم/س على بعض المناطق الشرقية وامتدت على بعض المناطق الداخلية، كما عاودت درجات الحرارة الارتفاع  بزيادة نصف درجة مئوية، حيث بلغت أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة هذا اليوم 50.8 درجة مئوية في وتييد (منطقة الظفرة) الساعة 14:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
فيما كانت أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم السبت 25.4 درجة مئوية في الفوعة (العين) الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن  الدولة تشهد امتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، أدي إلى تهيئة فرصة تكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة وتصل سرعتها إلى 40 كم/س على بعض المناطق الشرقية والجنوبية قد تمتد على بعض المناطق الداخلية.
ساد اليوم طقس صحو بوجه عام  إلى غائم جزئي أحيانا، وظهرت السحب المنخفضة شرقا، ورطب ليلا وصباح الأحد، على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرص تشكل الضباب والضباب الخفيف، والرياح جنوبية شرقية تتحول شمالية غربية معتدلة،  تنشط نهارا أحيانا، وتصل سرعتها إلى 40 كم في الساعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.
ويتوقع المركز أن يسود، غدا الأحد، طقس صحو إلى غائم جزئي وتظهر بعض السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، صباحا، وتتكون السحب شرقا على الجبال، بعض الظهر ورطب ليلا وصباح الاثنين، على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة تشكل الضباب الخفيف أو الضباب، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة تنشط أحيانا،  مثيرة الغبار والأتربة، نهارا وتصل سرعتها إلى 40 كم في الساعة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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