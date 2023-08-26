تعرف على طقس الإمارات المتوقع غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الاثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج. سيحدث المد الأول عند الساعة 20:55 و الجزر الأول عند الساعة 05:39.

بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:24 والمد الثاني عند الساعة 08:07 والجزر الأول عند 12:33 والجزر الثاني عند الساعة 00:45.