لجنة المشاورات السياسية بين الإمارات والمجر تبحث تعزيز التعاون

بودابست (وام)

عقدت الدورة الأولى للجنة المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية، ووزارة الخارجية والتجارة في المجر، وذلك في العاصمة بودابست.

وترأست الاجتماع من جانب دولة الإمارات، معالي لانا زكي نسيبة، مساعدة الوزير للشؤون السياسية، مبعوثة وزير الخارجية، فيما ترأس الجانب المجري معالي ليفينتي مجر، نائب وزير الخارجية والتجارة، عضو البرلمان.

وجرى خلال المشاورات، استعراض العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة الإمارات والمجر، كما تناول الجانبان الآراء ووجهات النظر حول أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة تفعيل ومتابعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.

وخلال زيارتها الرسمية للمجر، عقدت معالي نسيبة عدداً من الاجتماعات مع عدد من المسؤولين ورواد الفكر والثقافة، بحضور سعود حمد الشامسي، سفير الدولة لدى المجر، من ضمنهم: معالي يانوش بوكو وزير الشؤون الأوروبية، وبالاج أوربان مدير الشؤون السياسية لمكتب رئيس الوزراء المجري، وزولتان كوفاكس المتحدث الرسمي للحكومة، إضافة إلى لازلو بان المبعوث الحكومي لمشروع حديقة المدينة الثقافي، مدير متحف الفنون الجميلة، كما تضمن البرنامج المشاركة في احتفالات المجر بيومها الوطني والقيام بزيارات لعدد من المتاحف والمراكز الثقافية التي تزخر بها العاصمة المجرية بودابست.