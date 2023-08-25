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سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس نيجيريا

سالم الشامسي خلال تقديمه أوراق اعتماده إلى رئيس نيجيريا (وام)
26 أغسطس 2023 01:01

أبوجا (وام)

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قدم سالم سعيد الشامسي أوراق اعتماده إلى فخامة بولا أحمد تينوبو، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، سفيراً لدولة الإمارات لدى نيجيريا، وذلك خلال المراسم التي عقدت في القصر الرئاسي في العاصمة أبوجا.
ونقل السفير تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.
من جانبه، حمّل فخامة رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، السفير، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.
وتمنى فخامته للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.
من جهته، أعرب الشامسي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم الصداقة بين البلدين.

سفير الإمارات
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نيجيريا
سالم الشامسي
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