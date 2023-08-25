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الإمارات

«الإمارات للإفتاء الشرعي» يستعد لإطلاق مؤتمر «المستجدات العلمية»

«الإمارات للإفتاء الشرعي» يستعد لإطلاق مؤتمر «المستجدات العلمية»
26 أغسطس 2023 01:01

أبوظبي (وام)

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ناقش مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، خلال اجتماعه الثالث للعام 2023 برئاسة معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس المجلس، استعدادات المجلس لإطلاق مؤتمره السنوي الثاني للمستجدات العلمية.
وتم خلال الاجتماع، الذي حضره الدكتور عمر حبتور الدرعي، المدير العام، عضو المجلس، وبمشاركة أصحاب الفضيلة الأعضاء، استعرض جملة من المواضيع، منها على الخصوص توحيد نصاب زكاة التمور على مستوى الدولة تحقيقاً لدور المجلس في تقديم الفتوى الموثوقة والمؤصلة، إضافة لعدد من الموضوعات التي أدرجت على جدول الاجتماع. وتوجه معالي العلامة الشيخ عبدالله، في بداية الاجتماع، بالشكر إلى القيادة الرشيدة للدولة على دعمها الكبير للمجلس للقيام بمهامه وتنفيذ اختصاصاته. وعن المؤتمر السنوي الثاني للمجلس، قال معاليه: «لقد سرتني أخبار الاستعدادات التحضيرية لهذا اللقاء العلمي المهم والذي سيعقد برعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، مرحباً بالاستجابة الطيبة من العلماء والمفكرين المشاركين والمستكتبين في مجال القضايا الشرعية والفكرية التي سيناقشها المؤتمر». وأعرب عن أمله بأن يتم خلال هذا المؤتمر تحقيق مجموعة من الأهداف، والتي من أهمها أن يكون مستهلاً لمرحلة من البرامج والمبادرات النوعية التي ترسخ مكانة المجلس كمؤسسة شرعية وفكرية بارزة على المستوى المحلي والعالمي، والوصول إلى تشخيص علمي لمجموعة من القضايا المستجدة التي يطول الجدل في معرفة حقيقتها، وبالتالي الحكم عليها.
يشار إلى أن المجلس سيعقد مؤتمره العلمي الثاني خلال الربع الأخير من العام الجاري، كما سيعقد المجلس مؤتمراً صحفياً الشهر المقبل للإعلان عن عنوان المؤتمر وأهم المحاور التي سيناقشها، وأهم الشخصيات المحلية والعالمية التي ستشارك فيه.

مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
الإمارات
عبدالله بن بيه
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