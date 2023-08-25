سفير الإمارات يلتقي وزير خارجية الحكومة الباكستانية الانتقالية في إسلام أباد

إسلام أباد (وام)

التقى حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية باكستان الإسلامية، معالي جليل عباس جيلاني، وزير خارجية الحكومة الباكستانية الانتقالية، وذلك في مكتبه بإسلام آباد. وفِي بداية اللقاء، نقل لمعاليه تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وقدم له التهنئة بمناسبة توليه منصبه الجديد، معرباً عن تمنياته له بالنجاح في مهام عمله الجديدة.

من جانبه، حمل معالي الوزير، السفير، تحياته إلى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، مشيداً بالعلاقات الوطيدة التي تربط دولة الإمارات بباكستان. وأكد معاليه عمق العلاقات بين دولة الإمارات وباكستان، وحرصهما على العمل بشكل وثيق من أجل الارتقاء بها إلى وآفاق أرحب تصب في مصلحة البلدين وشعبيهما، والبناء على النجاحات التي تحققت خلال المرحلة الماضية.

وقال معاليه: «إن دولة الإمارات لها مكانة خاصة في قلوب الشعب الباكستاني، معرباً عن تقديره ومحبته للوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ووصفه بأنه كان صديقاً ومحباً لباكستان، ساهم في إرساء دعائم العلاقات الإماراتية - الباكستانية التي تتعزز بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وأعرب معالي جليل عباس جيلاني عن تقدير باكستان لدور دولة الإمارات المحوري في مجال مكافحة تغير المناخ، مشيراً إلى تطلع بلاده إلى التعاون مع الدولة في مجال العمل المناخي، لاسيما خلال استضافتها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، وتحقيق نتائج إيجابية وملموسة لدول العالم المتأثرة بالتغير المناخي. بدوره، أشاد السفير بمتانة علاقات التعاون مع باكستان، وعبّر عن التطلع إلى تطوير هذه العلاقات على مختلف الصعد بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين وشعبيهما. وأكد سياسة دولة الإمارات الثابتة في ترسيخ علاقاتها مع الدول الصديقة والتي تقوم على مبادئ الثقة والتفاهم والمصالح المشتركة، والعمل من أجل السلام والتنمية، وتعزيز قيم التعايش والتسامح على المستويين الإقليمي والعالمي.