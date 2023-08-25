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«بلدية العين» تكرم موظفاتها ذوات الخدمة الطويلة

«بلدية العين» تكرم موظفاتها ذوات الخدمة الطويلة
26 أغسطس 2023 01:01

العين (وام)

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احتفلت بلدية مدينة العين بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار «نتشارك للغد»، ونظمت بهذه المناسبة مجموعة من الفعاليات، تضمنت استعراض قصص نجاح، وتكريم الموظفات ذوات الخدمة الطويلة، بالإضافة إلى عرض أفلام قصيرة حول إنجازات المرأة الإماراتية وتنظيم مسابقات ثقافية.
وقال المهندس علي خليفة القمزي، مدير عام بلدية مدينة العين، إن دولة الإمارات حافظت على مكانتها بين دول العالم في مجال ريادة المرأة وتمكينها في المجتمع، وذلك بفضل جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لرفعة ابنة الإمارات ودعمها لتكون جزءاً فاعلاً في نهضة الدولة من خلال تقلدها أعلى المراتب.
وأضاف: «إن شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام (نتشارك للغد) يعكس الثقة الكبيرة بالدور المحوري للمرأة الإماراتية في تحقيق الطموحات الوطنية المستقبلية»، مردفاً: «نحن في بلدية مدينة العين نفخر بوجود مجموعة رائدة من بنات الإمارات اللواتي يبذلن جهوداً استثنائية في مجالات العمل، ويشاركن الغد مع إخوانهن في ميادين العمل، ويقدمن مساهمات بارزة في مجال الاستدامة، ليحققن رؤية القيادة الرشيدة خلال الخمسين عاماً المقبلة في ترسيخ مكانة الدولة نموذجاً عالمياً رائداً في دعم وتمكين الكفاءات النسائية».
وتخلل الفعاليات تنظيم معرض للأسر المنتجة، يبرز مشاركات وإبداعات المرأة الإماراتية، بهدف ترسيخ مكانتها والاحتفاء بدورها كعنصر وشريك فعال في عملية التنمية.

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