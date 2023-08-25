محمد بن راشد: عمر الدول يقاس بإنجازاتها

أبوظبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الدول العظيمة ليست مجموعة مؤسسات قوية.. بل مجموعة قيم وأخلاق ومبادئ تتمثل على هيئة بشر، مشيراً سموه إلى أن عمر الدول لا يقاس بتاريخ استقلالها بل بإنجازاتها التي يكتبها التاريخ.

وقال سموه، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس، وضمن وسم «#علمتني_الحياة»: «علمتني الحياة أن لا أقيس عمر الإنسان بسنوات حياته بل بقدرات عقله وعمق وعيه.. وأن لا أقيس عمر الدول بتاريخ استقلالها بل بإنجازاتها التي يكتبها التاريخ.. وأن الدول العظيمة ليست مجموعة مؤسسات قوية.. بل مجموعة قيم وأخلاق ومبادئ تتمثل على هيئة بشر».