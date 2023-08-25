5 فعاليات استباقية في أجندة «الدولي للاتصال الحكومي 2023»

الشارقة (الاتحاد)

ينظِّم «المنتدى الدولي للاتصال الحكومي» خمس فعاليات استباقية، قبل انطلاق دورته الـ 12، بدءاً من 4 سبتمبر المقبل، وتركِّز على أخلاقيات وتقنيات الاتصال، والإعلام المستدام، والابتكار، ومهارات القيادة، والذكاء الاصطناعي؛ وذلك بهدف تعزيز المعرفة في مجالات متعددة من الاتصال الحكومي والإعلام، والاستفادة من خبرات ورؤى متخصصين ومتحدثين عالميين، وتشجيع التفاعل والحوار بين المشاركين من مختلف الجهات والقطاعات.

ولأول مرة، يطرح المنتدى، الذي ينظمه «المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة» يومي 13 و14 سبتمبر المقبل تحت شعار «موارد اليوم.. ثروات الغد»، برنامجاً متخصصاً في «الاتصال الفعّال في القطاع الحكومي» يستهدف القادة المستقبليين لتمكينهم من الارتقاء بالجهات الحكومية التي يعملون فيها، كما يطلق المنتدى بيئة إبداعية، تعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات ضمن «مخيم مهارات الذكاء الاصطناعي» الذي يستهدف تعزيز مهارات الطلاب في صناعة وإدارة المحتوى بتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ويواصل المنتدى في هذه الدورة استقطاب طلبة وخريجي الجامعات إلى «برنامج COMMS لطلبة الإعلام والاتصال»، عبر مجموعة من ورش العمل التفاعلية والتطبيقية في مجال الاتصال الحكومي. كما يستقطب المنتدى أيضاً المبتكرين والمبدعين في جامعات دول مجلس التعاون الخليجي في «تحدي الجامعات»، بينما يستهدف القيادات الإعلامية وصناع المحتوى في جلسات «ملتقى الإعلام العالمي».

وتجسد الفعاليات الخمس، باختلاف موضوعاتها وتنوع جمهورها المستهدف، الرؤية التطويرية والطموحة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي لبناء منظومة اتصال متكاملة في المنطقة، تجمع بين امتلاك المهارات العالية والمعرفة المتقدمة ومواكبة مستجدات العصر في عالم الإعلام والاتصال، إلى جانب تبني قضايا العصر الراهنة ذات الاهتمام العالمي المشترك، من أجل أن يكون الاتصال الحكومي شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية وتحقيق المصالح العليا للمجتمعات.



برنامج COMMS

وفي إطار استكشاف آفاق جديدة للاتصال الحكومي، يمهِّد المنتدى الطريق أمام طلبة الإعلام والعاملين في قطاع الاتصال لتطوير مهاراتهم المهنية، بالاستفادة من خبرات نخبة من كبار المتخصصين من خلال «برنامج COMMS لطلبة الإعلام والاتصال»، الذي يقام في الفترة من 4 إلى 7 سبتمبر المقبل. ويتضمن سبع ورش عمل تفاعلية وتطبيقية

وتستعد وكالة الأنباء الإماراتية «وام» لتنظيم «ملتقى الإعلام العالمي»، يومي 12 و13 سبتمبر حيث تناقش «دور الإعلام في إبراز قضايا الاستدامة» عبر التطرق إلى ضرورة وضع قضايا الاستدامة على الأجندة الإعلامية. ويناقش الملتقى «التغطيات الإعلامية للتغير المناخي»، حيث يركِّز على الأدوات الإعلامية البارزة في تغطية موضوعات التغير المناخي.

وينظِّم معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث «يونيتار» فعالية تدريبية، بعنوان «الاتصال الفعّال في القطاع الحكومي» خلال الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر، ويقدمها كل من جويدو بيرتوتشي - المدير التنفيذي لـ Governance Solutions International وماركو أ. سوازو، رئيس معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، مكتب نيويورك «UNITAR-NYO».



مخيم مهارات الذكاء الاصطناعي

تنظم «مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف» لأول مرة في تاريخ المنتدى «مخيم مهارات الذكاء الاصطناعي (AISC)» في الفترة 12 - 14 سبتمبر، والذي يعد البيئة الإبداعية الأولى من نوعها في الإمارات لتعريف الدارسين بأبجديات الذكاء الاصطناعي وأسس تطبيقاته العملية، وكيف يمكن إنشاء تطبيقاته وصناعة المحتوى من خلالها. كما سيكون المبدعون والمبتكرون من طلاب الجامعات الإماراتية وجميع أنحاء الخليج العربي، على موعد مع «تحدي الجامعات» الذي ينطلق على مدى ثلاثة أيام من 12 - 14 سبتمبر، بالتعاون مع جامعة الإمارات.