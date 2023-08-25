ساعات مرنة لموظفي دوائر عجمان بمناسبة العودة إلى المدارس

عجمان (وام)

أصدرت دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان، تعميماً إلى كافة الجهات الحكومية في الإمارة، بمنح المرونة لموظفيها من الآباء والأمهات في الحضور والانصراف، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديدة وعودة الطلبة غلى مقاعد الدراسة، وذلك في إطار قانون الموارد البشرية في عجمان ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، ووفق الإجراءات المعتمدة والأنظمة المتبعة في الحكومة.

ونص التعميم على منح الموظفين من أولياء الأمور إذن تأخير في الحضور أو الخروج المبكر خلال كامل أيام الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد لمرافقة أبنائهم من وإلى الحضانة أو رياض الأطفال أو المنزل شريطة ألا تزيد مدة الإذن عن إجمالي ثلاث ساعات في اليوم الواحد.

كما تضمن منح الموظفين من أولياء الأمور الذين لديهم أبناء في المرحلة الابتدائية وما فوق، إذن تأخير في الحضور أو الخروج المبكر في اليوم الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد، لمرافقة أبنائهم من وإلى المدرسة أو المنزل بشرط ألا تزيد مدة الإذن عن إجمالي ثلاث ساعات.

وأوضحت الدائرة في التعميم أنه يراعى اختلاف أيام بداية الدراسة بحسب المنهج المتبع في المدرسة أو الحضانة أو رياض الأطفال، داعية كافة وحدات الموارد البشرية في الجهات الحكومية بالإمارة، إلى تيسير الإجراءات على الموظفين من أولياء الأمور وفقاً للأنظمة واللوائح المتبعة في حكومة عجمان.