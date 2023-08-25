تعاون بين «أكاديمية ربدان» وجامعة موناش

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت أكاديمية ربدان وجامعة موناش الأسترالية مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين الطرفين في المجالات البحثية والتعليمية المختلفة.

وتقدم هذه الشراكة إطارا شاملا للتعاون البحثي والأكاديمي بين الجانبين في مختلف المواضيع والمجالات ذات الاهتمام المشترك، كما تتناول تبادل المواد التعليمية والخبرات والتجارب بما يُسهم في دعم الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية لدى المؤسستين على مستوى عالمي.

وعبر سالم السعيدي، نائب رئيس أكاديمية ربدان، عن سعادته بهذه الشراكة الاستثنائية بين الأكاديمية وجامعة موناش، مشيراً إلى أن الأكاديمية تتبع نهجاً فريداً من نوعه من خلال تعزيز شراكاتها مع أفضل 200 جامعة حول العالم، ومؤكداً الأهمية التي تحظى بها جامعة موناش كونها من الجامعات العالمية الرائدة التي يتم تصنيفها باستمرار من بين أفضل 50 جامعة حول العالم.

وبيّن السعيدي، أن الأكاديمية تتطلع من خلال هذا التعاون لتحقيق نتائج تعليمية رائدة تعود بالنفع على طلاب وخريجي الجانبين وأعضاء هيئة التدريس والباحثين.

وقالت البروفيسور شارون بيكرينغ، عميد ونائب رئيس جامعة نوماش بالإنابة: «إن الجامعة ترحب بتدشين هذه الشراكة الجديدة مع أكاديمية ربدان وما توفره من آفاق وفرص كبيرة للتعاون».